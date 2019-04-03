"Yaşanan olay muhtarlık kavgası değil"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Malatya'daki oy kullanma işlemleri sırasında çıkan silahlı kavgada 2 kişinin yaşamını yitirdiği olaya ilişkin, "Yaşanan olay için 'muhtarlık kavgası' dediler. Köyde bir muhtar adayı var, iki aday yok. Muhtarlık kavgası olması mümkün değil. Şimdi başka gerekçeler ortaya atılarak olayın üstü örtülmeye çalışılıyor." dedi.

Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin değerlendirmelerde bulundu, halkın tercihini saygıyla karşıladığını belirtti.

Seçim sürecinde, medya kuruluşlarının tutumunu eleştiren Karamollaoğlu, "Medya, ne yazık ki hem kendi arasında kutuplaştı hem de milleti kutuplaştırmada çok ciddi bir rol oynadı." ifadesini kullandı.

İktidarın da vatandaşları kutuplaştırıcı tavır sergilediğini öne süren Karamollaoğlu, "Birbirimizle rakip olsak da birbirimizin politikalarını benimsemesek de biz bu memlekette yaşayan insanlarız, birbirimizin kardeşiyiz." diye konuştu.