Yaşanan olay sonrası toplandılar, alkış ve sloganlarla tepki gösterdiler! "Bunları yaşatanların adalet önünde hesap vermesi gerekiyor"

Olay, 7 Haziran Çarşamba günü saat 08.00 sıralarında Uğur Mumcu Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'ndeki bir sitenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre, sitede ikamet eden N.D., aracıyla otoparktan çıkarken yerde yatan ve site sakinlerinin baktığı köpeği ezdi. Köpeğin otomobilin altında kalarak can verdiği anlar sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

HAYVANSEVERLER SİTE ÖNÜNDE TOPLANDI

Yaşanan olay sonrası hayvansever vatandaşlar site önünde toplanarak duruma tepki gösterdi.

Köpeğin ölümüne neden olan sürücünün ceza almasını istedi.

Slogan atarak alkış tutan vatandaşlar eylem sonrası site önünden ayrıldı.

"BUNLARI YAŞATANLARIN ADALET ÖNÜNDE HESAP VERMESİ GEREKİYOR"

Konuya ilişkin konuşan hayvansever vatandaş, "Her hayvan bizim gibi bir canlı. Onun da yaşam hakkı var. Kamera kayıtlarında her şey gözüküyor bile bile hayvanı ezerek öldürüyor. Kendisi görmediğini iddia ediyor ama görmemesi imkansız. Sesini de mi duymadı. Bu hayvanlara bunları yaşatanların adalet önünde hesap vermesi gerekiyor. Gereken cezayı alsınlar" dedi.

(İHA)

