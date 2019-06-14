Yaşanan ölümlere değil, çıkan haberlere üzülmüşler

Trabzon’un Çaykara ilçesindeki dünyaca ünlü turizm merkezi Uzungöl’de olta balıkçılığına izin verilen noktalarda elektrik nakil hatlarının son 8 yılda 3 kişinin ölümüne 10’a yakın kişinin de yaralanması nedeniyle basında çıkan haberlerle ilgili olarak AKSA bünyesinde hizmet veren Çoruh Elektrik firması yazılı bir basın açıklaması yaptı. Basın açıklamasında 8 yılda yaşanan 3 ölüm ve 10’a yakın yaralanma vakaları sonrası yöre halkının elektrik nakil hatları ile ilgili talepleri hiçe sayılırken, çıkan haberlere tepki gösterildi. Uzungöl’de son 8 yılda 3 kişi olta ile balık tutarken elektrik akımına kapılarak hayatını kaybederken, 3’ü ağır 10’a yakın kişi ise hafif şekilde yaralandı. Olta ile balık tutarken elektrik telleri nedeniyle akıma kapılan son kurbanı ise 7 Haziran’da oğlu ile birlikte bölgeye gelerek derede balık avlamak isteyen Cafer Yıldız oldu. Demirkapı deresi Haros mevkiindeki derede balık avlayan Yıldız’ın oltası elektrik tellerine takıldı, Yıldız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Son ölüm olayının ardından Yıldız’ın yakınları ve yöre halkı önceki gün ölüm ve yaralanma olaylarının yaşandığı bölgede bir eylem düzenleyerek ihmalin sona erdirilmesi ve gereken tedbirlerin alınması için bölgede elektrik dağıtımını sağlayan AKSA şirketi yetkililerini göreve çağırdı.

Verdikleri hizmetleri anlattılar, yaşanan ölümlere değinmediler

Konunun yazılı ve görsel basında haber olarak yer almasının ardından bugün yazılı bir basın açıklaması yapan AKSA bünyesindeki Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş firması, yöre halkının taleplerini, yaşanan ölüm ve yaralanma olaylarını adeta hiçe sayarak çıkan haberlerden duydukları üzüntüleri dile getirdi.

Yapılan yazılı açıklamanın tamamında şu ifadelere yer verildi:

“Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş. firması, 29 bin 211 kilometrelik yüzölçümü üzerinde Artvin, Giresun, Gümüşhane, Rize ve Trabzon illerinde kesintisiz, kaliteli enerji arzı ve yüksek kalitede dağıtım hizmeti verme dinamiğinde sektörde varlığını her geçen gün görünür kılmaktadır. Enerji sektöründeki hassasiyetin farkındalığı ile yola devam eden Çoruh Elektrik Dağıtım A.Ş’ nin 5 il 61 ilçede yaklaşık 1.4 milyon aboneye hizmet vermesi bunun en somut örneğidir. Son dönemlerde Trabzon ile Çaykara ilçesine bağlı Haros Mevkii’deki Demirkapı Deresi üzerinde yer alan elektrik dağıtım şebekesi ile ilgili basında yer alan haberleri üzülerek takip etmekteyiz. Enerji sektöründeki yerimizi dağıtım bölgemizde tüketici memnuniyeti çalışmaları ile 7/24 ara vermeden devam eden çalışmalarımız ile sağlamlaştırmaktayız. Ülkemizin Karadeniz Bölgesi’nde bulunan en önemli turizm merkezlerinden Uzungöl’e 20 km mesafede bulunan Demirkapı Deresi, dik yamaçların ve arazi yapısının sarp olması ile dikkat çekmektedir. 20 bin 70 rakıma sahip yayla 16 kilometrelik arazi yapısı ile 25 trafo bölgesine ayrılmıştır. Kırsal kesimde yüksek gelirim enerji nakil hatlarının hiçbir dünya ülkesinde teknik olarak kapalı kablo ile yapılamamasının yanı sıra belirtilen vadinin lokasyon koşullarının olumsuz olması sebebi ile bu enerji nakil hattı güzergahının işletme açısından en uygun yerde olduğunu özellikle belirtmek isteriz. Yaşanan talihsiz olay öncesi ilgili yerde emniyet mesafesinin sağlandığı olay sonrası yapılan tüm incelemelerde tekrar tespit edilmiş ve altı çizilmiştir. Oluşan mevcut gündem itibariyle bu durumu izah ediyor olmaktan ötürü de ayrıca hicap duyduğumuzu dile getirmek isteriz.”