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Yaşananlar en çok Mastodon'a yaradı! Yatırımcılar kuyruğa girdi... Musk bunu düşünmüş müydü?

30.12.2022 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya platformu Mastodon, Twitter'ın rakibi olarak görülüyor. Elon Musk'ın sosyal medya sahibi olarak "kaotik" bir başlangıç yapmasının ardından Mastodon'un popülerliği ise artmaya devam ediyor. Mastodon'un kurucusu Eugen Rochko için işler yolunda gidiyor gibi görünüyor. Musk bunu düşünmüş müydü bilinmez ancak Rochko, yatırımcıların Elon Musk'ın Twitter'ı satın almasından bu yana sıraya girdiğini söyledi.

Yaşananlar en çok Mastodon'a yaradı! Yatırımcılar kuyruğa girdi... Musk bunu düşünmüş müydü?

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sosyal medya platformunda yeni kararlar almaya devam ediyor. Musk'ın aldığı kararlar kimi kullanıcılarının hoşuna gidiyor, kimilerinin de gitmiyor. Hoşuna gitmeyenler ve Musk'ın Twitter'ı "kötüleştireceğini" iddia edenler, alternatif sosyal medya platformlarına geçiş yapıyor. Bu kişilerin birçoğunun Twitter sonrası uğrak yerleri Mastodon oluyor. Mastodon'un kurucusu Eugen Rochko için işler ise oldukça yolunda gibi görünüyor. Hatta dediğine göre, yatırımcılar sıraya bile girmiş.

"YÜZ BİNLERCE DOLARLIK TEKLİFLER"

The Guardian'ın haberine göre, açık kaynaklı sosyal ağı 2016 yılında çıkartan Eugen Rochko, Financial Times'a Silikon Vadisi'ndeki özel sermaye şirketlerinden ürüne "yüz binlerce dolar" yatırma teklifleri aldığını söyledi.

Mastodon

Ancak aynı zamanda beşten fazla ABD merkezli yatırımcının "yaklaşımlarını" reddettiğini de belirtti.

Bu hamleler çok tartışılacak! Dikkat çeken detay... Bu hamleler çok tartışılacak! Dikkat çeken detay...

Mastodon'un popülaritesi, Twitter'ın ekim ayında Musk tarafından 44 milyar dolara satın alınmasından bu yana arttı. Rochko geçen hafta Mastodon'un aylık aktif kullanıcı sayısının 300 binden 2.5 milyona sıçradığını ifade etti.

Alman bir yazılım geliştiricisi olan Rochko, FT'ye verdiği demeçte platformunun kar amacı gütmeyen kuruluş statüsünün "dokunulmaz" olduğunu ve bağımsızlığının kullanıcılar için cazibesinin bir parçası olduğunu söyledi.

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