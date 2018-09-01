CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, bankacılığın bir itibar sistemi olduğunu ve güven temelleri üzerine oturduğunu belirterek "Gece yaşananlar hata diye basitçe geçiştirilemez." ifadesini kullandı.

Erdoğdu, dün gece hatalı döviz kurlarıyla gerçekleştirilen işlemlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Yaşananların "bankacılık sisteminin itibarını ve güvenini sarsacak olaylar" olduğunu savunan Erdoğdu, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Bankacılık bir itibar sistemidir ve güven temelleri üzerine oturur. Gece yaşananlar hata diye basitçe geçiştirilemez. Kurumsal itibarımız yerlerde sürünüyor. Hükümet ise tüm bu olan biteni sadece seyrediyor. Hükümet derhal kapsamlı bir açıklama yapmalı ve dün gece yaşananları saniye saniye açıklamalıdır."

Kamuoyunu tatmin edici bir açıklama yapılmaması durumda, bankacılık sisteminde güvensizlik ortamı başlayacağını ve bunun çok ciddi sonuçlar doğuracağını aktaran Erdoğdu, tüm bu yaşananların hesabının sorulması gerektiğini kaydetti.

