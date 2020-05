‘‘Yaşananlar Hepimiz İçin Güvensizlik ve Güvencesizlik"

Dünya Basın Özgürlüğü Günü’nde Türkiye’de cezaevlerinde en az 85 gazeteci bulunuyor. Üstelik son aylarda Türkiye’de basına yönelik soruşturmaların hız kazandığı görülüyor. Son iki ayda tutuklanan sekiz gazeteciden yedisi hala cezaevinde.

Bu gazetecilerden altısının tutuklanma nedeni, Libya’da hayatını kaybeden MİT görevlisiyle ilgili yapılan haberler. Bunlar arasında ilk tutuklanan kişi ise Odatv Haber Müdürü ve Cumhuriyet gazetesi köşe yazarı Barış Terkoğlu.

Barış Terkoğlu savcılıktaki ifadesinde suç unsuru olmadığını söylediği haberi savunmakla birlikte kendisinden bir gün sonra gözaltına alınan Barış Pehlivan, Terkoğlu’nun haberin yayınlanmasında bilgi sahibi olmadığını söyledi. Buna rağmen Odatv Haber Müdürü, 4 Mart’tan bu yana tutuklu.

Özge İzdeş Terkoğlu: ‘‘Belli haksızlıklardan dönülmediğini görmemiz, insanı dehşete düşüyor’’

Eşi Özge İzdeş Terkoğlu, yaşananların herkes için güvensizlik ve güvencesizlik anlamına geldiğini söylüyor.

VOA Türkçe’nin sorularını yanıtlayan İzdeş Terkoğlu, ‘‘Yapılan haberin kendisinin de hiçbir şekilde suç içerdiğini düşünmüyorum. Dolayısıyla yalnız eşimin değil Barış Pehlivan’ın da Hülya Kılınç’ın da içeride olması yanlış. Hatta bunun bir soruşturma konusu olması bile doğru gelmiyor. Özellikle haberle ilişkisinin olmadığı tespit edilen Barış’ın durumuna baktığımda tutuklamaların son derece keyfi bir uygulama olduğu görülüyor. Bu hepimiz için güvensizlik ve güvencesizlik. Herkesin hepimizin başına her an her şey gelebilir ve keyfi bir şekilde tutuklu kalabiliriz duygusu yaratıyor. Üstelik hayati tehlikenin kol gezdiği bir salgın ortamında cezaevi gibi kendi adınıza karar veremeyeceğiniz bir yerde hayatınız tehlikeye atılarak alıkonabiliriz demek oluyor. Belli haksızlıkların sürdürülebilir olduğunu görmemiz hala bunlardan dönülmediğini görmemiz, insanı dehşete düşüyor’’ diyor.