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Yaşananlar karşısında adeta canından bezdi! "Plakayı değiştireceğim"

14.08.2023 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Antalya’da çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı'ya 1992 model aracı ile hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen cezaların ardından yine çok sayıda trafik cezası geldi! Kendisine ait aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta canından bezdi. Şallı, “Ben İstanbul’un yolunu dahi bilmem. Gelen cezalardan sonra plakayı değiştireceğim” dedi.

Yaşananlar karşısında adeta canından bezdi! "Plakayı değiştireceğim"

Antalya’nın Elmalı ilçesinde çiftçilikle geçimini sağlayan Hüseyin Şallı'ya (48) hiç gitmediği İstanbul’dan daha önce gelen 23 farklı trafik cezasının ardından bu kez de 11 farklı trafik cezası geldi. Kendisine ait 1992 model aracı ile bugüne kadar Antalya dışına hiç çıkmadığını söyleyen Şallı, gelen cezalar karşısında adeta hayatından bezdi.

FARKLI GÜZERGAHLARDAN CEZALAR GELDİ

Şallı’ya ait son 7 ayrı ceza, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve Avrupa Otoyolu güzergâhından 15 Nisan 2022 ve 11 Nisan 2023 tarihleri arasından gelirken, geri kalan 4 ceza ise 11 Mayıs-21 Haziran 2023 tarihleri arasında Karayolları Genel Müdürlüğü Samandıra ve Çamlıca gişelerinden geldi. Cezaların daha çok İkitelli, Fenertepe, Çamlık ve İstoç noktalarında yazıldığı görüldü.

“BEN İSTANBUL’UN YOLUNU BİLMEM"

Cezalara anlam veremeyen Hüseyin Şallı, “Ben İstanbul’un yolunu bilmem. Hiç gitmediğim halde 500 TL ceza gelmiş. Son 6 aydır hiçbir yere gitmedim. Farklı güzergahlardan ceza geliyor. Karar verdim plakayı değiştirteceğim. Şahin model otomobil İstanbul’a gitse gidemez. Ben arabamla sadece arazilerime gidiyorum” dedi. (İHA)

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