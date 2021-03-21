Yaşar Alptekin'den ilginç evlilik çıkışı: 'Tesettürlü olmasını isterim'

Bir dönem Türkiye'nin en ünlü isimlerinden biri olan ve sonra maneviyata yönelerek renkli hayatına dair birçok şeyi geride bırakan Yaşar Alptekin, Demet Akalın ile Alişan'ın Star TV'de yayınlanan programına konuk oldu.

21 yıl sonra yeniden evlendiği Nilgün Altınyay'ı 2 Aralık Çarşamba günü kaybeden Alptekin, evlilik çıkışıyla herkesi şaşırttı.

"KADINSIZ YAŞAYAMAYIZ"

Alişan'ın 'Geçen geldiğinde kesin bir dille evlenmem diyordun şimdi fikirlerin değişmiş' demesi üzerine açıklama yapan Alptekin, "Evliliği düşünüyorum ama bu düşünce sürem ne kadar olur, bilemiyorum. Sonuçta erkeğiz ve kadına ihtiyacımız var. Biz erkekler kadınsız yaşayamayız. Yemeğimi yapsın, çamaşırımı yıkasın diye değil... Kadın, erkeğin hayatına estetik katıyor" dedi.

"TESETTÜRLÜ OLMA ŞARTIM YOK"

Nasıl biriyle birlikte olmak istediğinden bahseden Alptekin, sözlerine şöyle devam etti: "Motora binmeyi sevecek, gezmekten korkmayacak biri isterim. Tesettürlü olmasını isterim ama şartım değil. Büyük konuşmayayım ama yabancı biri ile olmaz. Kültür farkı var. Türkiye'de bu kadar güzel kadın varken neden yabancıyla evleneyim?"

