Yaşar Alptekin, Erzurum'da kamera karşısına geçti

ERZURUM, (DHA)- ESKİ manken ve oyuncu Yaşar Altekin, 'İntikam Almaya Yeminliyim' filminin çekimleri için Erzurum'da kamera karşısına geçti. Film ekibiyle birlikte tarihi Üç Kümbetler'de kurban kesip filme destek isteyen Alptekin, izleyenlerin beğeneceği bir eser ortaya çıkacağını söyledi.

Yapımcılığını Erzurumlu kuzenler Tuğrul Bakın ve Selim Kılıç, yönetmenliğini ise Ömer Korkmaz'ın yaptığı 'İntikam Almaya Yeminliyim' filminin Erzurum'daki tarihi mekanlarda çekimi devam ediyor. Eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin'in başrolünü oynadığı Hüseyin Şahin, Şükran Çağman, Engin Aksu ve Muzaffer Ağca gibi isimlerin rol aldığı filmde 20 yıl önce Erzurum'da yaşanan tarihi eser kaçakçılığı sırasında bir kişinin öldürülmesi ve sonrasında yaşanan olaylar ele alınıyor. Bazı sahnelerinde Erzurumluların da rol aldığı filmlerin çekimi devam ediyor.

ÜÇ KÜMBETLERDE KURBAN KESTİLER

Erzurum'un değişik mekanlarında çekimler yapan yönetmen Ömer Korkmaz ve film ekibi, tarihi Üç Kümbetler'in önünde dua etti, kurban kesti. Kurbanın kanını oyuncuların alnına süren, filmin konusu hakkında bilgi veren Korkmaz, tarihi eser kaçakçılığıyla başlayan ve sonrasında gelişen olayları konu edindiğini anlattı.

Üç Kümbetler'i gezerek tarihi hakkında bilgi alan başrol oyuncusu Yaşar Alptekin, çekimlerin yaklaşık bir aydan beri sürdüğünü belirtti. Film ekibiyle birlikte uyumlu bir çalışma sergilediklerini ifade eden Alptekin, vatandaşlardan gördüğü ilgiden de memnun olduğunu bildirdi. Erzurum'u tanıtacak filme destek beklediklerini vurgulayan Alptekin, izleyenlerin beğeneceği bir eser ortaya çıkaracaklarını kaydetti.

Kuzeni Çağrı Kılıç ile birlikte filmin yapımcılığını üstlenen Tuğrul Bakır ise, Erzurum'u tanıtmak için başladıkları projede kimsenin böyle bir başarı yakalayacaklarına inanmadığını söyledi. Bakır, "Tek amacımız Erzurum'daki gençlerin kahve köşelerinde oturmalarını değil, sanata, filme yönelmelerini sağlamak, Onların kültürel bakımdan gelişmesini sağlayan kitle oluşturmak" dedi.