Yaşar Alptekin, 2. Sayfa programında Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel'in sorularını yanıtladı. Çarpıcı açıklamalarda bulunan eski manken ve oyuncu Yaşar Alptekin gündem oldu. Mankenliğe başladıktan sonra çok sayıda dizi ve filmlerde oynayan ardından da farklı bir hayat yaşamayı tercih eden Yaşar Alptekin merak konusu oldu. Bu kapsamda Yaşar Alptekin kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Hangi filmlerde oynadı? Yaşar Alptekin'in kızı Ayris Alptekin kimdir? gibi soruların yanıtına ulaşmak isteyen internet kullanıcıları araştırma yapmaya başladı. Yaşar Alptekin ve ilk eşinden kızı olan Ayris Alptekin'e ilişkin bilgilere haberimizde yer verdik.

YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR? NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Yaşar Alptekin, 10 Mart 1962 yılında Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde doğdu.

Eski manken, dansçı ve oyuncu Yaşar Alptekin ilk olarak erken yaşlarda mankenliğe başladı.

Sonrasında oyunculuğa geçiş yapan ve dizilerde, sinema filmlerinde oynadığı rollerle hemen fark edilen Alptekin özellikle Lambada (Gençlik Ateşi) filmiyle hem oyuncu hem dansçı kimliğiyle ön plana çıktı. Bazı özel TV kanallarında çeşitli tanıtım filmlerinde yer aldı.

Yaşamının sonraki dönemlerinde muhafazakâr bir yaşam tarzını belirlemiş ve çeşitli TV Kanallarında farklı programlara katılarak İslami konularda paylaşımlarda bulunmuştur. Hac görevini yerine getirmek için kutsal topraklara da giden Alptekin, Düzceli Mehmet isimli bir tiyatro oyununda yer almıştır. 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandıran oyuncu, ilk evliliğinden 1 kızı bulunmaktadır. Yaşar Alptekin, 2015 yılı sonuna doğru ikinci evliliğini yapmıştır. Düğün İslami usullerde yapılmıştır.

YAŞAR ALPTEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Mavi Melek, Kara Sevda, Salıncakta Üç Kişi, Beyaz Bisikley, Deli Gönlüm, Yalnızlık Bir Şarkıdır gibi filmlerde oynayan Alptekin, 2014 yılında yönetmenliğini Tekin Gün'ün yaptığı Aşkın Gözyaşları TV filminde ana karakter Şems-i Tebrizi'yi canlandırmıştır.

YAŞAR ALPTEKİN'İN KIZI AYRİS ALPTEKİN KİMDİR?

Ayris Alptekin 1995 yılında anne ve babasının boşanmasının ardından, babası ve babaannesinin yanında büyümüştür. Alptekin, güzel sanatlar lisesinden mezun olmuştur. Üniversiteyi İstanbul Üniversitesi Tiyatro Eleştirmenliği ve Yazarlığı bölümünde okumuştur. Ayrıca Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama bölümünde de eğitim aldı.

2003 yılından bu yana "Galataperform" 'da kolektif metinler yazmaktadır. Ayris Alptekin 2013 yılında "Mavi Dalga" isimli sinema filminde Onur Saylak, Barış Hacıhan ve Hazal Kaya ile birlikte rol aldı. Mavi Dalga filmi 50. Antalya Film Şenliğinde En iyi senaryo ve En iyi kurgu ödülünü kazandı. Aynı zamanda Ayris Alptekin ise 25. Ankara Uluslararası Film Festivalinde Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ölünü kazanan isim oldu.

Ek olarak 2017 yılında Show TV'de yayınlanan "Aşk ve Gurur" dizisinde rol aldı. Bu dizide Şükran karakterini canlandırmıştı.

AYRİS ALPTEKİN HANGİ FİLMLERDE OYNADI?

Oyuncu:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2018 : Adı Zehra (Zehra)(TV Dizisi)

2017 : Kaygı (Genç Kadın)(sinema filmi )

2017 : Aşk ve Gurur (Şükran)(TV Dizisi)

2014 : Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (oyuncu ve yönetmen) (belgesel)

2013 : Mavi Dalga (Deniz) (sinema filmi )

2012 : Jin (sinema filmi )

Yönetmen:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2018 : Cemre & Eda (Kısa Film)

2018 : Balık Kraker (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

2014 : Ben Bir Slogan Buldum: Annem Benim Yanımda (oyuncu ve yönetmen) (belgesel)

Senaryo:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

Yapımcı:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2016 : Kot Farkı (Kısa Film)

Kurgu:

2018 : Ondan Bahsetmiyorum (Kısa Film)

2017 : Taverna Kapısının Önünde (Kısa Film)

2017 : Kar (Kurgu)(sinema filmi )

2016 : Kot Farkı (Kurgu) (Kısa Film)

Yapım Ekibi:

2015 : Tereddut (Yapım Ekibi)(sinema filmi)

AYRİS ALPTEKİN'İN ALDIĞI ÖDÜLLER NELERDİR?

2017 : 24. Uluslararası Adana Film Festivali : En iyi kurgu (Kar)

2013 : 25. Ankara Uluslararası Film Festivali : Umut Veren Yeni Kadın Oyuncu ödülü : Mavi Dalga



