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Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin eşi kim? Nilgün Altınyay kimdir?

08.12.2020 13:25 | Son Güncelleme:
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Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin eşi kim? Nilgün Altınyay kimdir?

Geçtiğimiz hafta eşini kaybeden Yaşar Alptekin Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının canlı yayın konuğu oldu. Eşinin vefatıyla ilgili olarak yaptığı açıklamalarla herkesi üzen Alptekin televizyon izleyicileri tarafından araştırılıyor. Peki, Yaşar Alptekin kimdir? Yaşar Alptekin kaç yaşında, nereli? Yaşar Alptekin eşi kim? Nilgün Altınyay kimdir? İşte detaylar…

Önceki hafta eşini kaybeden Yaşar Alptekin eşinin vefatının ardından yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Daha önce eşinin kanser olduğunu bilmediği yönünde açıklamalar yapan Alptekin, “Çocuklar da dahil olmak üzere hepimiz rol oynadık” şeklindeki açıklamalarıyla herkesi üzmüştü. Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programına konuk olan Alptekin araştırılmaya başlandı. Peki, Yaşar Alptekin kaç yaşında? Yaşar Alptekin nereli? Yaşar Alptekin’in eşi kimdir? Yaşar Alptekin’in kaç çocuğu var? İşte tüm merak edilenler...

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YAŞAR ALPTEKİN KİMDİR?

10 Mart 1962 Şarköy, Tekirdağ doğumlu olan Alptekin yaş olarak 58 yaşındadır. Bir dönemin ünlü manken, dansçı ve oyuncularından olan Alptekin, erken yaşlarda mankenliğe başlamış ve ardından oyunculuk ile devam ederek oynadığı sinema filmleriyle büyük bir şöhrete kavuşmuştu. Özellikle Lambada filmindeki oyunculuk ve dansçılık performanslarıyla dikkatleri üzerine çekmişti. Ünlü isim, çok sayıda tanıtım filminde de yer almıştı.

Bir süredir Yaşar Alptekin son hali de merak ediliyordu. Ünlü ismin yaşamının ilerleyen dönemlerinde muhafazakar bir yaşam tarzına geçmesi de gündeme gelmişti. Televizyon programlarına katılarak görüşleri ve yaşam tarzıyla ilgili açıklamalar yapan Alptekin, Düzceli Mehmet adlı tiyatro oyununda da yer almıştı. Alptekin’in kızı ise ilk evliliğinden dünyaya gelen Ayris Alptekin’dir. Alptekin 2015 yılında İslami usullerde bir düğün ile ikinci evliliğini yapmıştı. Ayrıca Alptekin, 1991 yılında evlendiği ve 1995 yılında boşandığı Nilgün Altınyay ile 2019 yılında yeniden nikah masasına oturmuştu.

YAŞAR ALPTEKİN’İN EŞİ NİLGÜN ALTINYAY KİMDİR?

Alptekin eşi Nilgün Altınyay’ın vefat haberini geçtiğimiz hafta sosyal medya hesabından duyurdu. Yaptığı paylaşımda Alptekin, “Gönlümün sultanı, çocuklarımın anası, hayat arkadaşımı, sevdiğimi en sevdiğime, gerçek sahibine yolladık. Allah rahmet eylesin. Allah günahlarını affetsin, Peygamber efendimize komşu eylesin” açıklamasını yaptı.

Altınyay’ın bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Çiftin Ayris Alptekin adına bir kızları bulunuyor. 1992 doğumlu olan Ayris Alptekin de kurgu ve oyunculuk yapıyor.

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