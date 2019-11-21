Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü son yolculuğuna uğurlanacak

Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, Cumartesi günü Selimiye Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlanacak.
Sabah saatlerinde hayatını kaybeden eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt’ın cenaze törenin ne zaman yapılacağı belli oldu. Büyükanıt’ın 23 Kasım Cumartesi günü öğle namazına müteakiben son yolculuğuna uğurlanacağı kaydedildi. Büyükanıt, Selimiye Camii’nde öğlen namazına müteakiben kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı’na defnedilecek.
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