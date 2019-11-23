HABER

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:30 | Son Güncelleme

Genelkurmay eski Başkanı Yaşar Büyükanıt, Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Büyükanıt için öğle vakti Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ve damadı Ercan Caymaz kabul etti.

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanlarından Engin Altay, Ergün Saygun, Hurşit Tolon, Çevik Bir, Tuncer Kılınç, eski Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcüsü Sevgi Erenerol, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut ve eski başkanları Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yanı sıra emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından, Büyükanıt'ın naaşı Karacaahmet Mezarlığında defnedildi.

Büyükanıt, tedavi gördüğü hastanede perşembe günü vefat etmişti.

Cenaze namazı öncesinde 1. Ordu Komutanlığında Yaşar Büyükanıt için askeri tören düzenlendi.

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

TSK'nın 25'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940'ta İstanbul'da doğdu. 1961 yılında kara harp okulundan, 1963'te piyade okulundan mezun oldu. Orgeneral Büyükanıt, kurmay subay olarak NATO'nun çeşitli kademelerinde görev aldı. Kuleli komutanlığı ve cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanlığı görevini yürüttü.

yasar buyukanıt kımdır

Generalliğe 1988 yılında adım attı. İsminin kamuoyunda tanınması ise tümgeneral rütbesindeyken Genelkurmay Genel Sekreteri görevine getirilmesiyle oldu.

1996 yılında korgeneralliğe ardından da orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay ikinci başkanlığını yürüten Büyükanıt, 2004'te YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

İsminin üzerindeki en önemli tartışmalar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na atanacağı süreçte yaşandı.

Adı 2005 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde umut kitabevinin bombalanması olayına karıştırıldı. Kitabevini bombaladığı iddia edilen iki astsubay ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı. Ancak yıllar sonra iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığı'na atanmaması için sosyal medyada başlayan kaynağı belirsiz kampanyalar üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, tarihte ilk kez YAŞ toplantısı sona ermeden Büyükanıt’ın genelkurmay başkanlığını onayladı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, tartışmaların odağındaydı. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinde Genelkyurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan bir bildiri tarihe e-muhtıra olarak geçti. Büyükanıt yıllar sonra Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bu bildirinin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisinin olmadığını, TSK'nın laiklik hassasiyeti olduğunu yansıtan bir bildiri olduğunu savundu.

Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle sonuçlanan bu süreçteki en kritik görüşmelerden biri 5 Mayıs 2007'de Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen bu görüşmenin içeriği hiçbir zaman açıklanmadı.

Orgeneral Büyükanıt, iki yıllık görev süresinin ardından 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldı.

PARTNER'Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim''Tereyağ reklamında oynayacak kadar kafayı yemedim'
Başkonuş Ormanı'nda renk cümbüşüBaşkonuş Ormanı'nda renk cümbüşü
Yaşlı çift, evlerinde çıkan yangında öldüYaşlı çift, evlerinde çıkan yangında öldü
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Yaşar Büyükanıt cenaze istanbul

En Çok Okunan Haberler

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Fox'tan Kurşun dizisi için şok karar!

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Uğur Dündar: Haber kaynağım yüzde yüz diyordu. Ama belge yoktu

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Hadise ağlayarak itiraf etti! Acun: 'Çekimleri iptal ederim'

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Yarı çıplak koca, karısından kaçmak için ağaçta saklandı!

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Meteoroloji duyurdu! Gün boyu etkili olacak

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

Beştepe iddiaları sonrası Muharrem İnce atacağı adımları açıkladı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Şaşkına çeviren görüntü! Ağaçlar Kasım ayında erik verdi

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

Hazırlıklı olun! Yağışlar geliyor...

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

EGM açıkladı: Bekçilerin kimlik sorma yetkisi var mı?

Okuyucu Yorumları 4 yorum
Muhtıra verildiğinde Atatürkcü Kemalistler yere göğe sığdıramıyordu Büyükanıt'ı. ama "işi yarım bırakıp" ta "daha ne yapayım!!! amudamı kalkayım" dediğinde de Yerin dibine sokmuşlardı..
hadi bakalım güle güle sırlarla
Dolmabahçe de orduyu yok ettin.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

Mahir Ünal’dan termik santral çıkışı: Tedbirler alınmazsa kapatılacak

İstanbul'un göbeğinde İSPARK değnekçisinin rahatlığı 'pes' dedirtti

Yine ortaya çıktılar! Bu kadarına da pes

Yargıtay kararı bozunca 30 darbeci asker yeniden gözaltına alındı

Karar bozuldu! Yeniden gözaltına alındılar

Son dakika! Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Tel Abyad'da sivillere yönelik hain saldırı

Son dakika! Kıran-7 Operasyonu 2 bin 250 personel ile başladı!

Operasyon başladı! Komando, JÖH ve PÖH sahaya indi

2019 Milli Piyango büyük ikramiyeyi kazanan 326 gün sonra ortaya çıktı!

326 gün sonra ortaya çıktı: 70 milyon bana çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.