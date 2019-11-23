Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlandı

Üsküdar Müftüsü Ali Çakmak'ın kıldırdığı cenaze namazına, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve Kuvvet Komutanları, CHP Genel Başkan Yardımcısı Engin Altay, eski Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, eski Genelkurmay Başkanları Hüseyin Kıvrıkoğlu, Hilmi Özkök, Işık Koşaner ve İlker Başbuğ, eski ordu ve kuvvet komutanlarından Engin Altay, Ergün Saygun, Hurşit Tolon, Çevik Bir, Tuncer Kılınç, eski Türk Ortodoks Patrikhanesi'nin basın sözcüsü Sevgi Erenerol, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün mevcut ve eski başkanları Ali Koç ile Aziz Yıldırım'ın yanı sıra emekli askerler, siyasetçiler ve çok sayıda kişi katıldı.

Büyükanıt için öğle vakti Büyük Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazı öncesi taziyeleri, kızı Bengü Büyükanıt Caymaz ve damadı Ercan Caymaz kabul etti.

Adı 2005 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde umut kitabevinin bombalanması olayına karıştırıldı. Kitabevini bombaladığı iddia edilen iki astsubay ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı. Ancak yıllar sonra iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

1996 yılında korgeneralliğe ardından da orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay ikinci başkanlığını yürüten Büyükanıt, 2004'te YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

Generalliğe 1988 yılında adım attı. İsminin kamuoyunda tanınması ise tümgeneral rütbesindeyken Genelkurmay Genel Sekreteri görevine getirilmesiyle oldu.

TSK'nın 25'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940'ta İstanbul'da doğdu. 1961 yılında kara harp okulundan, 1963'te piyade okulundan mezun oldu. Orgeneral Büyükanıt, kurmay subay olarak NATO'nun çeşitli kademelerinde görev aldı. Kuleli komutanlığı ve cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanlığı görevini yürüttü.

Genelkurmay Başkanlığı'na atanmaması için sosyal medyada başlayan kaynağı belirsiz kampanyalar üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, tarihte ilk kez YAŞ toplantısı sona ermeden Büyükanıt’ın genelkurmay başkanlığını onayladı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, tartışmaların odağındaydı. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinde Genelkyurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan bir bildiri tarihe e-muhtıra olarak geçti. Büyükanıt yıllar sonra Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bu bildirinin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisinin olmadığını, TSK'nın laiklik hassasiyeti olduğunu yansıtan bir bildiri olduğunu savundu.

Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle sonuçlanan bu süreçteki en kritik görüşmelerden biri 5 Mayıs 2007'de Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen bu görüşmenin içeriği hiçbir zaman açıklanmadı.

Orgeneral Büyükanıt, iki yıllık görev süresinin ardından 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldı.



