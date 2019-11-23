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Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.11.2019 12:30 | Son Güncelleme

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt, İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Yaşar Büyükanıt'ın eşi Filiz Büyakanıt da eşinden 4 önce hayatını kaybetmişti.

Yaşar Büyükanıt son yolculuğuna uğurlanıyor!

Genelkurmay Eski Başkanı Emekli Orgeneral Büyükanıt, geçtiğimz gün tedavi gördüğü hastanede solunum ve kalp yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti.

Bugün toprağa verilecek olan Yaşar Büyükanıt için Selimiye Camii'nde cenaze töreni düzenleniyor.

Büyükanıt, Karacaahmet Mezarlığı'na defnedilecek.

YAŞAR BÜYÜKANIT KİMDİR?

TSK'nın 25'inci Genelkurmay Başkanı olan Orgeneral Yaşar Büyükanıt 1 Eylül 1940'ta İstanbul'da doğdu. 1961 yılında kara harp okulundan, 1963'te piyade okulundan mezun oldu. Orgeneral Büyükanıt, kurmay subay olarak NATO'nun çeşitli kademelerinde görev aldı. Kuleli komutanlığı ve cumhurbaşkanlığı muhafız alay komutanlığı görevini yürüttü.

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Generalliğe 1988 yılında adım attı. İsminin kamuoyunda tanınması ise tümgeneral rütbesindeyken Genelkurmay Genel Sekreteri görevine getirilmesiyle oldu.

1996 yılında korgeneralliğe ardından da orgeneralliğe terfi etti. Orgeneral rütbesinde Genelkurmay ikinci başkanlığını yürüten Büyükanıt, 2004'te YAŞ kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına getirildi.

İsminin üzerindeki en önemli tartışmalar Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan Genelkurmay Başkanlığı'na atanacağı süreçte yaşandı.

Adı 2005 yılında Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde umut kitabevinin bombalanması olayına karıştırıldı. Kitabevini bombaladığı iddia edilen iki astsubay ile ilişkisi olduğu gerekçesiyle hakkında iddianame hazırlandı. Ancak yıllar sonra iddianameyi hazırlayan savcı Ferhat Sarıkaya'nın FETÖ üyesi olduğu ortaya çıktı.

Genelkurmay Başkanlığı'na atanmaması için sosyal medyada başlayan kaynağı belirsiz kampanyalar üzerine Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, tarihte ilk kez YAŞ toplantısı sona ermeden Büyükanıt’ın genelkurmay başkanlığını onayladı.

Genelkurmay Başkanı Yaşar Büyükanıt, tartışmaların odağındaydı. 2007 yılındaki Cumhurbaşkanlığı Seçim sürecinde Genelkyurmay Başkanlığı internet sitesinden yayınlanan bir bildiri tarihe e-muhtıra olarak geçti. Büyükanıt yıllar sonra Meclis Darbeleri Araştırma Komisyonu'nda bu bildirinin cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgisinin olmadığını, TSK'nın laiklik hassasiyeti olduğunu yansıtan bir bildiri olduğunu savundu.

Türkiye'nin erken seçime gitmesiyle sonuçlanan bu süreçteki en kritik görüşmelerden biri 5 Mayıs 2007'de Dolmabahçe Sarayı'nda yapıldı. Dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ile Orgeneral Yaşar Büyükanıt arasında gerçekleşen bu görüşmenin içeriği hiçbir zaman açıklanmadı.

Orgeneral Büyükanıt, iki yıllık görev süresinin ardından 30 Ağustos 2008 itibariyle yaş haddinden emekliye ayrıldı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Muhtıra verildiğinde Atatürkcü Kemalistler yere göğe sığdıramıyordu Büyükanıt'ı. ama "işi yarım bırakıp" ta "daha ne yapayım!!! amudamı kalkayım" dediğinde de Yerin dibine sokmuşlardı..
hadi bakalım güle güle sırlarla
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