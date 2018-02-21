MAGAZİN

Yaşar Gaga yoğun bakımda

MAGAZİN HABERLERİ  | 21.02.2018 10:10 | Son Güncelleme

Şarkıcı ve menajer Yaşar Gaga, kalp yetmezliği nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi'nde yoğun bakımda tedavi görüyor

Yaşar Gaga yoğun bakımda

Dört yıl önce by-pass ameliyatı olan Gaga, üç hafta önce kaldırıldığı hastanede kalp yetmezliği teşhisiyle tedavi altına alındı. Şubat ayının başında hastaneye kaldırılan Gaga'nın durumun ciddileşmesi üzerine yoğun bakımda tedavisi devam ediyor.

SEZEN ZİYARET EDİYOR

Sezen Aksu, menajerliğini yapan Yaşar Gaga’nın sağlık durumunu yakından takip ediyor. Yakın çevresinden edinilen bilgiye göre; Sezen Aksu, yakın dostu olan Gaga’yı geceleri ziyaret ediyor. Gaga’ya durumun iyileşmesi halinde kalp pili takılabileceği belirtildi. Müzik dünyasının başarılı isimlerinden Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini de üstlendi.

YAŞAR GAGA KİMDİR?

Yaşar Gaga uzun bir dönem Sezen Aksu’nun vokalistliğini üstlendi. Bir ara Şarkı Söylemek Lazım isimli yarışmada jürilikte yapan Yaşar Gaga özellikle Sezen Aksu’nun seslendirdiği Bile Bile isimli şarkı ile tanındı. 1997 yılında Betonova isimli bir albüm çıkardı. 2017 yılında Yaşar Gaga Alakasız Şarkılar isimli albümünde Sezen Aksu, Tarkan, Nazan Öncel, Özkan Uğur, Sertab Erener, Aşkın Nur Yengi, Serdar Ortaç, Serkan Kaya, Göksel, Mustafa Ceceli, Teoman, Soner Sarıkabadayı, Kibariye, Dilber Ay, Suzan Kardeş, Gonca Vuslateri, Rubato, Onur ve Halik Koçak şarkılar seslendirmiştir.

SON 24 SAATTE MAGAZİN GÜNDEMİNDE NELER YAŞANDI?

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
yaşar gaga sezen aksu

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Acun Ilıcalı açıkladı 'Survivor hayatı bitti'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Çukur dizisinden özür dileten Emrah Amir sahnesi 'Eşeklik yaptım affet'

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Son dakika! Ünlü iş adamı Zekeriya Mete FETÖ’den tutuklandı

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Bayern Münih - Beşiktaş maçı capsleri

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Ünlü anket şirketinin sahibi Twitter'dan paylaştı! İşte son anket

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Beklenmedik gelişme! Nevşin Mengü Adnan Oktar'ın programında! Kedicikler ise...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
90'ların en çok tanınan ismiydi! Komedi Dans Üçlüsü'nün yıldızı Murat Akkaya bakın şimdi ne yapıyor

90'ların en çok tanınan ismiydi! Komedi Dans Üçlüsü'nün yıldızı Murat Akkaya bakın şimdi ne yapıyor

Şeyma, Acun'un montajlı fotoğrafını kahkahalar içinde paylaştı

Şeyma, Acun'un montajlı fotoğrafını kahkahalar içinde paylaştı

Yağmur Sarıoğlu'nun son hali! Herkes şaşırdı

Yağmur Sarıoğlu'nun son hali! Herkes şaşırdı

Asansörde mahsur kaldılar!

Asansörde mahsur kaldılar!

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Sizin eşiniz de aralarında olabilir! Esra Erol'da ortaya çıktı

Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı! Suzan Avcı'nın sağlık durumu nasıl?

Suzan Avcı hastaneye kaldırıldı! Suzan Avcı'nın sağlık durumu nasıl?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.