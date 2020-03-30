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  4. Yaşar İpek’in avukat Gülnur Tutumoğlu ile sevgili olduğu iddia edildi

Yaşar İpek’in avukat Gülnur Tutumoğlu ile sevgili olduğu iddia edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2020 17:24 | Son Güncelleme

Geçen yıl, şiddetli tartışmalar sonucu Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek'in avukat Gülnur Tutumoğlu ile sevgili olduğu iddia edildi...

Yaşar İpek’in avukat Gülnur Tutumoğlu ile sevgili olduğu iddia edildi

Yaşar İpek’in, Seren Serengil’e açtığı boşanma davasının ilk duruşması, yaklaşık iki hafta önce görüldü ve mahkeme, duruşmayı erteledi. Bu süre içinde pek çok kişi ile adı anılan Yaşar İpek’in, şimdi de avukat Gülnur Tutumoğlu ile sevgili olduğu iddia ediliyor.

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Mustafa Sandal’la yaşadığı aşkla adını duyuran Tutumoğlu ile Yaşar İpek’in bir buçuk aydır birlikte oldukları konuşuluyor. Instagram’da sürekli birbirlerinin fotoğraflarının altına yorum yapan ikili dün de Instastory’de aynı evden paylaşım yaptı.

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Anahtar Kelimeler:
sevgili, yaşar ipek,

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