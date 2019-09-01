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Yaşar İpek'in 'Soyuma başka soy karışacak' suçlaması yaptığı eşi Seren Serengil hastanelik oldu!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.09.2019 09:38 | Son Güncelleme

Yaşar İpek, boşanma aşamasına geldiği Seren Serengil'le ilgili çok konuşulacak bir iddiada bulundu. İpek, Serengil'in Mitokondri yöntemiyle hamile kaldığını söyledi. İpek'in açıklamalarından sonra Serengil ise hastanelik oldu.

Yaşar İpek'in 'Soyuma başka soy karışacak' suçlaması yaptığı eşi Seren Serengil hastanelik oldu!

Şarkıcı Yaşar İpek'le Seren Serengil arasındaki ipler giderek geriliyor. İpek, uzun uğraşlar sonucu hamile kalan ardından arası bozulan Seren Serengil hakkında çok konuşulacak bir iddiada bulundu.

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"BENİM SOYUMA BAŞKA BİR SOY KARIŞACAK"

Seren Serengil ile boşanma kararı alan Yaşar İpek, ilişkilerini bu noktaya getiren olayları "Magazin Burada" Genel Müdürü Ali Çınar'a anlattı ilk kez anlattı. "Aşkın kazanması için çocuk yapmaya karar verdik" diyen İpek, Serengil'in 'Mitokondri nakli' yaptırdığını öğrendiğini anlattı. Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "O lafı duyunca buz kesildim. Benim soyuma başka bir soy karışacak" ifadelerini kullandı.

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KRİTİK SAATLER

Bu iddiaları jet hızıyla yalanlayan Seren Serengil ise olaydan kısa süre sonra hastaneye kaldırıldı. Düşük tehlikesi devam eden Serengil için kritik saatler devam ediyor.

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KANLI TULUMU PAYLAŞILDI

Öte yandan Yaşar İpek'in açıklamalardan sonra yüksek tansiyon ve kanamayla hastaneye kaldırılan Seren Serengil'in olay sırasında giydiği kanlı tulumu paylaşıldı.

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MİTOKONDRİ NAKLİ NEDİR VE NASIL YAPILIR?

Kök hücrede mitokondri izole etmeyi başaran işlemdir. Yani vücuttaki yaşlanmayan hücreler alınarak kadının yumurtalarına nakledilir. Mitokondri nakli için öncelikle kapalı ameliyat yöntemi ile 5 milimetrelik doku alınıyor ve ardından özel bir işlemle bu dokudan öncü hücreler ayrıştırılıyor. Bu hücrelerin en önemli özelliği ise DNA hasarını onarabiliyor olmaları.

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Mitokondriler, baba adayından alınan spermle birlikte yaşlanan yumurtanın içine enjekte ediliyor. Böylece yumurtanın kendi kendini yenilemesi, yaşlanmanın engellenmesi sağlanıyor. Gebelik kalitesini arttıran bu işleme ise destekleme deniyor.

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