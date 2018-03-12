Yaşar İpek Seren Serengil'den ayrıldığını Instagram'dan duyurdu

Seren Serengil, Mart 2017’de flört etmeye başladığı Özay Bakır’dan Aralık’ta ayrılmıştı. Serengil, birkaç ay önce de şarkıcı Yaşar İpek ile yeni bir aşka yelken açmıştı.

İkilinin bu yaz nikah masasına oturacağı söyleniyordu. Ancak bu gece Seren Serengil-Yaşar İpek çiftinden kötü haber geldi. İkili, sosyal medya hesabından ayrıldıklarını duyurdu.

Seren Serengil, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma şu notu düştü:

Sana kötü günler de yanımda olduğun, elimi tuttugun her an için çok teşekkür ederim. Öyle değerliydi ki yanımda duruşun, yeni bir ilişkiden çıkmıştım ve asla ne aşk ne ilişki aklımın ucundan geçmediği bir dönem de tuttuğun eli bırakamadım ve sana kayıtsız kalamadım! Ben de seni mutlu edebilmeyi çok istedim, çok denedim biliyorsun! Ama sanırım başaramadım... Sana yetmedi inandıramadım, daha da fazla seni mutsuz etmek sana haksızlık olurdu. Zamansız başlayıp zamansız bitti belki ama sevgiyle saygıyla iyi temennilerle bitti... Ben biraz belki de yalnız kalmalıyım... Mutlulukların en büyüğü senin olsun...