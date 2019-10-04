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Yaşar İpek tahliye oldu!

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 13:59 | Son Güncelleme

Seren Serengil'in uzaklaştırma kararını ihlal ettiği için 3 gün zorlama hapis cezasına çarptırılan Yaşar İpek, bugün tahliye oldu. Metris Cezaevi'nden çıkan İpek, çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Yaşar İpek tahliye oldu!

Seren Serengil, sancılı bir boşanma süreci geçirdiği Yaşar İpek'in kendisine şiddet içeren söz ve davranışta bulunmaması için mahkemeye başvurmuş ve bir aylık koruma tedbiri kararı aldırmıştı. İpek, mahkemenin Serengil’e ilişkin 1 ay uzaklaştırma kararı olduğu sürede, Serengil’in aleyhine konuştuğu iddiasıyla ve bunu kitle iletişim araçları aracılığıyla yaptığı gerekçesiyle 3 gün zorlama hapsinde tutulmasına karar vermişti.

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Geçtiğimiz salı günü Metris Cezaevi'ne giren Yaşar İpek, bugün tahliye oldu. İpek, cezaevinden çıktıktan hemen sonra şu açıklamaları yaptı:

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'ÇOK GÜZEL OLDU, ÇOK DÜŞÜNDÜM'

"Bir konuşma yasağından dolayı burada yattım. Bu saatten sonra işime gücüme bakacağım. İnşallah evliliğim sona erecektir. Özgürlük kadar güzel bir şey yok. Bitirdik, çıktık. Vallah üç benim için çok güzel oldu aslında... Çok düşündüm. Bunu da yaşamam gerekiyormuş. Diğer mahkumlar nasıl yattıysa ben de yattım. Ne yemek yedim, ne de uyudum. Tek başıma yattım. Ufacık bir koğuştu zaten..."


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