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Yaşar İpek’ten Seyhan Soylu’ya karşı koruma kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.11.2019 10:02 | Son Güncelleme

Şarkıcı Yaşar İpek, kendisine internet üzerinden ‘Sen ne azgın tekeymişsin’ diyerek hakaret ettiğini iddia ettiği Seyhan Soylu’dan koruma talebinde bulundu.

Şarkıcı Yaşar İpek, kendisine internet üzerinden ‘Sen ne azgın tekeymişsin’ diyerek hakaret ettiğini iddia ettiği Seyhan Soylu’dan koruma talebinde bulundu. Soylu, 2 ay boyunca Yaşar İpek hakkında konuşmayacak.
Sunucu Seren Serengil’le boşanma aşamasında olan şarkıcı Yaşar İpek, kendisine internet üzerinden ‘Sen ne azgın tekeymişsin’ sözleriyle hakaret ettiğini iddia ettiği Seyhan Soylu hakkında koruma talebinde bulundu. İstanbul Aile Mahkemesi’ne İpek’in avukatı Begüm Gürel tarafından sunulan dilekçede, ‘Sisi’ lakaplı Seyhan Soylu’nun Yaşar İpek’e hakarette bulunduğu belirtilerek, “Seyhan Soylu, instagram ve Youtube üzerinden Yaşar İpek’in dini inançları, şerefi, haysiyeti ve onuru hakkında küçük düşürücü sözler söyleyerek linç girişimi başlatmıştır” denildi.

“Haysiyetsiz kimse gibi gösterilmiştir”
Soylu’nun kin dolu paylaşımlar yaptığının belirtildiği dilekçede, “Seyhan Soylu gün aşırı paylaşımlarıyla psikolojik şiddet içeren kin, nefret ve tehdit dolu konuşmalar yapmıştır. Davalının kişilik haklarına saldırı niteliğindeki bu paylaşımları nedeniyle Yaşar İpek toplum nezdinde eşine şiddet uygulayan, eşcinsel, din düşmanı ve haysiyetsiz hayat yaşayan bir kimse gibi gösterilmiştir” ifadelerine yer verildi.
“Tehdit içerikli mesajlar gelmektedir”
Seyhan Soylu’nun sosyal medyayı kullandığının belirtildiği dilekçede, “Davalının paylaşımları nedeniyle yorum kısmında Yaşar İpek’e hakaret ve tehdit içerikli mesajlar gelmektedir. Davalı sosyal medyadan linç girişimi başlatmıştır. Davalı hakkında önleyici tedbirlerin uygulanmasını istiyoruz” diye belirtildi.
İpek hakkında konuşamayacak
Mahkeme, talebi kabul ederek Soylu’nun 2 ay boyunca Yaşar İpek’e hakaret, aşağılama, küçük düşürmeye yönelik söz, şiddet tehdidine yönelik davranışlarda bulunmamasına karar verdi. Soylu, karara uymadığı taktirde 3 günden 10 güne kadar zorlama hapsinde tutulacak.

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