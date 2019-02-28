HABER

Yaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 16:44 | Son Güncelleme

DÜNYACA ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı.

Yaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA) - DÜNYACA ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4'üncü yıl dönümünde düzenlenen etkinliklerle anıldı. Yazarı doğum yeri olan Osmaniye'nin Gökçedam köyünde düzenlenen etkinlikte hayatı anlatılıp, şiirleri seslendirildi.
'İnce Memed', 'Yer Demir Gök Bakır' gibi edebiyat tarihinin unutulmaz eserlerine imza atan usta yazar Yaşar Kemal, sevenleri tarafından ölümünün 4'üncü yılında da unutulmadı. Osmaniye'nin merkeze bağlı, eski adı Hemite olan Gökçedam köyündeki Yaşar Kemal Parkı'nda bulunan Kültür Evi önünde anma etkinliği düzenlendi.
Osmaniye Ozanlar, Şairler ve Yazarlar Derneği (OŞYAD) ile Yaşar Kemal Çukurova Kültürü'nü Yaşatma Derneği (YAŞAD) tarafından düzenlenen programa, öğrenciler, köy sakinleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri ile çok sayıda davetli katıldı.
YAŞAD Başkanı Mehmet Özer tarafından Yaşar Kemal'in özgeçmişinin anlatıldığı etkinlikte Hemite köyü ilk ve ortaokulu öğrencileri ünlü edebiyatçının şiirlerini ve ağıtlarını okudu. Şiir dinletisinin ardından Ozan Duranoğlu'nun bağlaması eşliğinde Arif Bahar ve Sevgi Sesli türküler seslendirildi. Osmaniye Ozanlar Şairler ve Yazarlar Derneği'nin 'Osmaniye'nin dünkü çocukları' ekibi ise siyah ilkokul önlüklerini giyerek Yaşar Kemal'in sevdiği kiriştek çevirme, mendil kapmaca, ip atlama ve yağ satarım bal satarım gibi çocuk oyunlarını oynadılar. Oyunlara, programa katılan Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Mana Potu Kitap Kulübü üyesi öğrenciler de eşlik etti. Etkinliğe katılanlar Yaşar Kemal Kültür Evi'ni gezdikten sonra aynı park içerisinde bulunan İnce Memed anıtına karanfil bıraktı.

FOTOĞRAFLI

Yaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldıYaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldıYaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldıYaşar Kemal 4'üncü ölüm yıl dönümünde anıldı

PARTNERGece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!Gece 22.20'de mutlaka seks yapın işte nedeni!
Sınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini iddia eden kız o anları anlattıSınıfta 9 öğrenciden dayak yediğini iddia eden kız o anları anlattı
Beyin kanaması sonucu ölen polis memuruna vedaBeyin kanaması sonucu ölen polis memuruna veda
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Oğlunu evde bırakıp gitti, geldiğinde bu halde buldu

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Eski aşk kriz çıkardı iddiası! Kenan Doğulu ve Beren Saat boşanıyor mu?

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Resmi Gazete'de yayımlandı, 30 yıl hapis cezası geliyor

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

Merkez Bankası'ndan gizlice 8 ton altın çıkarıldı iddiası

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İYİ Parti'nin Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı belli oldu

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Meteoroloji uyardı! Yoğun kar geliyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Prof. Dr. Beril Dedeoğlu hastaneye kaldırıldı

Beril Dedeoğlu yoğun bakımda!

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Cumhuriyet tarihinin en büyük tatbikatından yeni kareler

Bakırköy adliyesine baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Adliyeye baltayla girmeye çalıştı: Adaletimle geldim

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Kadın muhtar, otomobilinde başından vurulmuş olarak ölü bulundu

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Ordu'da hafif ticari araç uçuruma devrildi: 3 ölü

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

Son dakika: HSK'dan Diyarbakır'daki gözaltı iddiasına inceleme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.