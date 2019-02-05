Yaşar Kemal filmleri Yapı Kredi Kültür Sanat'ta gösterilecek

İSTANBUL (AA) - Türk edebiyatının kilometre taşı olarak gösterilen yazar Yaşar Kemal, vefatının 4. yılında çeşitli etkinliklerle anılıyor.
Yapı Kredi Kültür Sanat, usta yazarın anısına kendi kitaplarından beyaz perdeye uyarlanan filmler ile senaryosunu kendisinin kaleme aldığı yapımları sevenleriyle buluşturacak.
Dört gün boyunca günde iki seans olarak Yapı Kredi Kültür Sanat Loca'da gerçekleştirilecek gösterimler, ücretsiz ve herkesin katılımına açık olacak.
Program kapsamında 25 Şubat'ta ve 27 Şubat'ta "Beyaz Mendil" ile "Karacaoğlan'ın Kara Sevdası", 26 ve 28 Şubat'ta "Yılanı Öldürseler" ile "Yer Demir, Gök Bakır" filmlerinin gösterimi yapılacak.
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