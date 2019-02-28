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Yaşar Kemal ölümünün 4. yılında köyünde anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 15:58 | Son Güncelleme

Yaşar Kemal ölümünün 4. yılında köyünde anıldı

OSMANİYE (AA) - Ünlü yazar Yaşar Kemal, ölümünün 4. yılında, doğum yeri Osmaniye'nin Hemite köyünde anıldı.

Yaşar Kemal Kültür Evi önünde düzenlenen anma programında, Osmaniye Ozanlar Şairler Yazarlar Derneği üyelerince şiirler okundu, günün anısına konuşmalar yapıldı.

Yaşar Kemal'in hayatı ve eserlerinin anlatılmasının ardından, ünlü yazarın sevdiği türküler seslendirildi.

Programda ilkokul önlüğü giyen "Osmaniye'nin Dünkü Çocukları" ekibi, Yaşar Kemal'in çocukluğundaki ip atlama, mendil kapmaca gibi oyunları oynadı.

Program, İnce Memed Anıtı'na çiçek bırakılmasıyla son buldu.

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Anahtar Kelimeler:
Osmaniye Yaşar Kemal

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