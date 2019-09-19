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Yaşar Kemal'in yazamadığı romanının filmi: "Zilli Kurt"

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2019 11:21 | Son Güncelleme

Yaşar Kemal'in hayatını kaybettiği için yazamadığı romanını anlatan "Zilli Kurt" belgeselinin ilk gösterimi 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılacak

İSTANBUL (AA) - Türk ve dünya edebiyatının önemli isimlerinden Yaşar Kemal'in hayatını kaybettiği için yazamadığı romanı, "Zilli Kurt" belgeseliyle anlatılacak.

Yönetmenliğini Ecevit Kılıç’ın üstlendiği filmin ilk gösterimi 26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde yapılacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle çekilen belgeselde usta yazarın çocukluğunu Mehmet Güçlü oynuyor.

Filmde Yaşar Kemal'in, o dönemini anlattığı ve "Boynuma komünistlik zili asarak beni 'zilli kurt' yaptılar" dediği kendisine ait ses ve görüntü kayıtları yer alıyor.

Yaşar Kemal’in yazarlık serüvenini, ilk yazılarını yazdığı ve "İnce Mehmed"le taçlandırdığı bir dönemi aktaran "Zilli Kurt" belgeselinde ayrıca, o döneme tanıklık eden dostları, yakınları ve birlikte tarlalarda ırgatlık yapan köylüler de usta yazarı anlatıyor.

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Anahtar Kelimeler:
"Zilli Kurt" Yaşar Kemal

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