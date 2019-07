Yaşar Üniversitesi üniversite adaylarına rehberlik edecek

Üniversite adayları için başlayacak olan tercih dönemi öncesinde Yaşar Üniversitesi, bu yıl da adaylara tercih konusunda destek verecek. Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, adaylar için tercih masaları kurulduğunu ifade ederek, "Tercih döneminde adayların kararları doğru verebilmeleri için Yasar Üniversitesi hep yanlarında olacak" derken, Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı da üniversitenin her yıl büyüdüğünü söyledi. Üniversiteli olma hayali kuran gençler için tercih dönemi yarın başlayacak. Zorlu tercih dönemi öncesinde Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer ve Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı basın toplantısı düzenledi. Hem öğrencileri hem de aileleri çok zorlu bir sürecin beklediğini belirten Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Üniversite adayı gençlerimizi ve dolayısıyla ailelerini temmuz ayının bu sıcak günlerinde çok zorlu bir tercih dönemi süreci bekliyor. Bu kritik dönemde adaylar hayatları ile ilgili iki önemli karar verecekler; birincisi yükseköğretimlerini hangi alanda-bölümde yapacakları, ikincisi ise eğitimlerine hangi üniversitede devam edecekleri. Burada önemli olan alanında uzman üniversiteleri tespit edebilmektir. Adaylar, kariyer vadeden mesleklere yönelik akademik eğitim programlarını seçerken; alternatif programları, akademik kadro yetkinliği, uygulama imkanlarının yeterliliği ve zenginliği kriterlerini göz önüne almalılar" dedi.

61 farklı ülkeden öğrenci Bu eğitim yılında da önemli akademik olarak güçlendiklerinin altını çizen Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Bünyemizde hali hazırda; 2 enstitü, 7 fakülte, 1 yüksekokul, 1 yabancı diller yüksekokulu ve 2 meslek yüksekokulu bulunuyor. 18. yılını dolduran üniversitemizde, 252’si 61 farklı ülkeden gelen uluslararası öğrenciler olmak üzere yaklaşık 9 bin 500 öğrenci eğitim görüyor. Nicelik ve nitelik olarak çoğalan öğrencilerimizin karşısına bizler de her yeni yıl güçlenen akademik kadromuzla çıkıyoruz. Yaşar Üniversitesi’nin alanında uzman kişileri kazanma politikası sayesinde, yurt içi ve yurt dışında görev yapmış deneyimli akademisyenler yeni dönemde de üniversitemizi tercih etmeye devam ediyorlar” diye konuştu. Yaşar Üniversitesi olarak İzmir’e katkı koymaya devam edeceklerini belirten Prof. Dr. Mehmet Cemali Dinçer, "Yaşar Üniversitesi, İzmir ve Ege’de olduğu kadar Türkiye genelinde ile yurt dışında da yükselen bir değer olmaya devam edecek. Bunun yanı sıra Yaşar Üniversitesi olarak İzmir’in potansiyelini, gücünü ve olanaklarını birleştirerek oluşturulması planlanan teknoloji üssüne en verimli biçimde yer alarak ekosisteme katkıda bulunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Burslar ve indirimler karşılıksız olarak 4 yıllık lisans programlarında geçerlidir. Başarıdan bağımsız ve kesilmez. Birçok burs çeşitlerimiz var. Öncelikli olarak yer aldığımız; basketbol, voleybol, tenis yüzme gibi alanlarda spor bursumuz var. Bir de yetenek bursumuz var. Yasa gereği şehir ve gazi denilen bir bursumuz daha vardır. Akademik başarı bursunu, ilgili bölüm bazında veriyoruz. Tüm öğrencilere en yüksek akademik başarıdan düşüğe doğru diziyoruz. Bir de barınma bursumuz var. ÖSYM yılındaki dil puanına göre ilk bine giren öğrencilere oldukça modern yurtlarımızda barınma imkanı sağlıyoruz" dedi.

Her geçen yıl büyüyor

Yaşar Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Ahmet Yiğitbaşı ise Yaşar Üniversitesinin her geçen yıl güçlenmeye ve büyümeye devam ettiğini söyledi. Yiğitbaşı, "Uluslararası standartlarda eğitim alan öğrencilerimiz yarının liderleri ve mesleklerinde başarılı, bilinçli ve sorumlu bireyler olarak yetişmeye devam ediyor. Yaşar Üniversitesi camiası, her geçen yılla birlikte, güçlendi ve büyümeye devam ediyor. Kuruluşumuzdan bu yana mezun sayımız yaklaşık 12 bine ulaştı. 2008 yılında hali hazırda içinde bulunduğumuz Selçuk Yaşar Kampüsünü devreye aldık. 2013 yılına geldiğimizde ek kampüs alanımızı, eğitim hayatına kazandırdık. Üniversitemizin gelişmesi devam ettikçe yeni mekanlara olan ihtiyaçlarımız da arttı ve yeni ek kampüs alanımızı 2017’de açtık. Bugünü özetlemek gerekirse öğrencilerimiz; eğitim hayatlarını son teknolojik imkanlarla donatılmış, 90 bin metrekare alana sahip bir yerleşkede geçiriyor” dedi.

Yeni fakülte geliyor

Yaşar Üniversitesi öğrencileriyle gurur duyduklarını belirten Yiğitbaşı, “Bu büyük yatırım projelerinin yanı sıra pek çok başarıyı da akademisyenlerimiz, idari kadrolarımız ve öğrencilerimizin üstün gayretleri ile elde ettik. Diğer taraftan birçok öğrencimiz mezuniyet bitirme projesi yaptı. Bu sayede henüz öğrenciyken is yaşamını tanımaya başladılar. Bazı öğrencilerimize henüz mezun olmadan iş teklifleri geldiğini biliyoruz ve bu bizi çok gururlandırıyor” ifadelerini kullandı. Yeni yatırımlar yapacakları müjdesini veren Yiğitbaşı, “Tarım alanında yenilikler hedeflemekteyiz. Buna bağlı olarak üniversitemizde Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi kurulması çalışmalarını başlatmış bulunmaktayız” diye konuştu.