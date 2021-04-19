Yaşar Üzer kimdir? Kağıt Ev dizisinin Halil'i Yaşar Üzer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bu akşam Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kağıt Ev dizisinin birbirinden yetenekli oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Kağıt Ev dizisinde Halil karakterine hayat verecek olan Yaşar Üzer de bu isimlerin arasında geliyor.
Yaşar Üzer, 25 Mayıs 1956 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Uzun yıllardır oyunculuk yapmaktadır. Our Menajerlik ile çalışmaktadır.
Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Hadi Çaman Tiyatrosu, Deve Kuşu Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Ahmet Yenilmez Sanat Merkezi gibi pek çok toplulukta da sahne almıştır.
En önemli çıkışını 2002 yılında yayınlanan ‘Ekmek Teknesi’ adlı dizide Ruhi karakteriyle yaşayan Yaşar Üzer, sonrasında Aynalı Tahir, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kuzular, Arka Sokaklar, Dinle Sevgili, Kadın gibi pek çok yapımda da yer aldı.
Usta oyuncu şimdilerde ise Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kağıt Ev’ adlı dizide Halil Yılmaz karakterine hayat veriyor.
2021 - Kağıt Ev (Halil Yılmaz) (TV Dizisi)
2017 - Kadın (Yusuf) (TV Dizisi)
2017 - Bahtiyar Bahtıkara (Sinema Filmi)
2017 - Bordo Bereliler Suriye (Sinema Filmi)
2012 - Huzur Sokağı (TV Dizisi)
Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.