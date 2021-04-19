Yaşar Üzer kimdir? Kağıt Ev dizisinin Halil'i Yaşar Üzer kimdir, kaç yaşında, nereli?

Bu akşam Star TV ekranlarında yayın hayatına başlayacak olan Kağıt Ev dizisinin birbirinden yetenekli oyuncularının kim olduğu merak ediliyor. Kağıt Ev dizisinde Halil karakterine hayat verecek olan Yaşar Üzer de bu isimlerin arasında geliyor.

YAŞAR ÜZER KİMDİR?

Yaşar Üzer, 25 Mayıs 1956 tarihinde Diyarbakır’da dünyaya geldi. Uzun yıllardır oyunculuk yapmaktadır. Our Menajerlik ile çalışmaktadır.

Tevfik Gelenbe Tiyatrosu, Nejat Uygur Tiyatrosu, Hadi Çaman Tiyatrosu, Deve Kuşu Tiyatrosu, Gazanfer Özcan Tiyatrosu, Ahmet Yenilmez Sanat Merkezi gibi pek çok toplulukta da sahne almıştır.

En önemli çıkışını 2002 yılında yayınlanan ‘Ekmek Teknesi’ adlı dizide Ruhi karakteriyle yaşayan Yaşar Üzer, sonrasında Aynalı Tahir, Çocuklar Duymasın, Kınalı Kuzular, Arka Sokaklar, Dinle Sevgili, Kadın gibi pek çok yapımda da yer aldı.

Usta oyuncu şimdilerde ise Star Tv ekranlarında yayınlanmakta olan ‘Kağıt Ev’ adlı dizide Halil Yılmaz karakterine hayat veriyor.

YAŞAR ÜZER FİLMOGRAFİ