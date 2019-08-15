MAGAZİN

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

MAGAZİN HABERLERİ  | 15.08.2019 14:37 | Son Güncelleme

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit, Bodrum dönüşü İstanbul Yeni Havalimanı'nda görüntülendi.

'Yaşasın Fahriye de kilolu'

Fahriye Evcen'in doğum kilolarını verememiş olması dikkat çekti. Sosyal medyada Evcen'in fotoğrafının altına yapılan yorumlarda özellikle kadınların yorumları dikkat çekti.

İşte o yorumlardan bazıları:

Fahriye de artık herkes gibi.

Şükürler olsun bir ünlü de insan gibi bir lohusalık geçiriyor.

O baya bildiği ev hanımı 3 çocuklu anne moduna bağlamış Fahriye

Oha ne olmuş buna?

Ne bu 2 gün doğum yaptıktan sonra 34 beden bikinilerle poz veren anneler, Fahriye kız sen bizdensin!

Doğumdan sonra kilo veremeyen bizden, içimizden can Fahriye

NİSAN AYINDA DOĞUM YAPTI

2017 yılında dünyaevine giren Fahriye Evcen ve Burak Özçivit çifti geçtiğimiz Nisan ayında oğulları Karan'ı kucağına aldı. Karan’ın adı, kahraman, yürekli ve karanlık anlamına geliyor.


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