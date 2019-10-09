HABER

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 14:04 | Son Güncelleme

"Çukur" dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur’da Umut Var" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" Adana’ya geldi.Türk Kızılayı’nın proje ortağı olduğu tır, İstanbul’dan sonra dizi oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Mustafa Kırantepe ile birlikte Adana’ya geldi.

"Çukur" dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur’da Umut Var" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" Adana’ya geldi.
Türk Kızılayı’nın proje ortağı olduğu tır, İstanbul’dan sonra dizi oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Mustafa Kırantepe ile birlikte Adana’ya geldi. 11 Ekim’e kadar kentte kalacak tırda hem kan bağışı ve donörlük konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak hem de kan ve donör bağışları toplanacak. Kanser hastalığının önlenmesi, erken teşhisin önemi, eğitim ve tarama amacıyla tasarlanan YaşaTIR, doğal afet durumlarında da ihtiyaçlara yönelik olarak kurtarma ve yardım amaçlı kullanılacak.
Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Didem Kaymaz, İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çukur" dizisi ile "Çukur’da Umut Var" diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve çok güzel bir aile olduklarını belirterek, "Proje ortağımız Kızılay’la birlikte çıkacağımız bu yolculukta kan ve kök hücre bağışı toplayacağız” dedi.
Daha sonra konuşan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, “Hastanede kök hücre, kan bekleyen kardeşlerimiz var. Adana’ya yakışır bir şekilde inşallah kan bağışı vereceğiz” diye konuştu.

“Adanalılar anlayışlıdır”
Oyuncu Cihangir Ceyhan da Adanalıların kan bağışı konusunda duyarlı olması gerektiğini belirterek, “Şimdi değilse de, başımıza gelecek gibi düşünmeliyiz. Bu bizim için insanlık borcu. Adana’nın insanları cömertkardır ve anlayışlı insanlardır. Bizi anlamalarını ve kan ile kök hücre bağışı yapmalarını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Oyuncu Mustafa Kırantepe’de kan ve kök hücre bağışı yapacak herkese teşekkür etti.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, “Çukur dizisi Türkiye’nin en çok seyredilen dizilerin başlarında geliyor. Onlara buna öncülük ettikleri için teşekkür ediyorum. Onların bu işi başlatmış olmaları kan bağışı sayısını oldukça arttıracaktır. Adana, insanının yanındadır. Adana mağdurun yanındadır. Kan bağışında Adana, kendisinden 10 kat fazla rekorlarla yarışan ve kazanan bir kenttir Adana” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Başkan Zeydan Karalar, kan bağışında bulundu. Katılan vatandaşlar ise kan bağışında buluşurken oyuncularla da fotoğraf çektirdi.

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

ABD'de yeni kriz patladı! Trump talimat vermiş!

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

Fahrettin Altun: TSK ve ÖSO yakında sınırı geçecek

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

54 yıllık restoran zinciri mali krizde

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Dolarda 'Suriye' hareketliliği! Şu anda...

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Bakanlık duyurdu: Türkiye mücadeleye devam edecektir

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Bakan Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Çavuşoğlu'nda Fırat'ın doğusuna harekat açıklaması

Bakan Soylu'dan Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekata ilişkin açıklama

Bakan Soylu'dan olası harekata ilişkin açıklama

Tuğba'ya işkence eden babası tutuklandı! Bakanlık'tan açıklama geldi

Türkiye'yi sarsan olaya ilişkin yeni gelişme!

Beykoz'da öğrencilerin bulunduğu servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İçinde öğrenci bulunan servis aracını kurşun yağmuruna tuttular

İşte patlama anı! Ankara Garı'ndaki saldırının yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Son dakika! Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.