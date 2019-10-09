’YaşaTIR’ kanser hastalarına umut için Adana’da

"Çukur" dizisi ve Kansersiz Yaşam Derneğinin "Çukur’da Umut Var" sloganıyla düzenlediği sosyal sorumluluk projesi kapsamında "YaşaTIR" Adana’ya geldi.

Türk Kızılayı’nın proje ortağı olduğu tır, İstanbul’dan sonra dizi oyuncuları Cihangir Ceyhan ve Mustafa Kırantepe ile birlikte Adana’ya geldi. 11 Ekim’e kadar kentte kalacak tırda hem kan bağışı ve donörlük konusunda bilinçlendirme çalışmaları yapılacak hem de kan ve donör bağışları toplanacak. Kanser hastalığının önlenmesi, erken teşhisin önemi, eğitim ve tarama amacıyla tasarlanan YaşaTIR, doğal afet durumlarında da ihtiyaçlara yönelik olarak kurtarma ve yardım amaçlı kullanılacak.

Kansersiz Yaşam Derneği Başkanı Dida Didem Kaymaz, İstasyon Meydanı’nda gerçekleştirilen basın toplantısında yaptığı konuşmada, "Çukur" dizisi ile "Çukur’da Umut Var" diyerek bir yolculuğa çıktıklarını ve çok güzel bir aile olduklarını belirterek, "Proje ortağımız Kızılay’la birlikte çıkacağımız bu yolculukta kan ve kök hücre bağışı toplayacağız” dedi.

Daha sonra konuşan Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise, “Hastanede kök hücre, kan bekleyen kardeşlerimiz var. Adana’ya yakışır bir şekilde inşallah kan bağışı vereceğiz” diye konuştu.