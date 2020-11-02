HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 15:46 | Son Güncelleme

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki sanık hakkında, davanın savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır’a yıllarca cinsel istismarda bulunduğu ve gencin intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki sanık hakkında, davanın savcısı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini talep etti.
Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu 25 yaşındaki Ahmet Emre Yıldır, 9 yaşından 18 yaşına kadar akrabası Vedat Tarhan tarafından cinsel istismara maruz kaldığını ailesine anlattıktan sonra Tarhan ile aralarında geçen konuşmayı ses kaydına alarak Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. İlerleyen süreçte Yıldır, 15. kattaki evinin penceresinden atlayarak intihar etti.
Yıldır’ın intiharından 2 gün sonra sanık Vedat Tarhan gözaltına alınarak tutuklandı. "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçlamasıyla hakkında dava açılan Tarhan ilk duruşmada tahliye edildi. İlerleyen süreçte hakkında yakalama kararı çıkartılan Tarhan, Çanakkale’de gözaltına alınarak tekrar tutuklandı.
Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesindeki davanın altıncı celsesi bugün görüldü. Hakkında müebbet istemiyle dava açılan ve Çanakkale Cezaevinde tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan, duruşmaya SEGBİS sistemiyle bağlandı. Duruşmanın savcısı, tutuklu sanık Tarhan’a müebbet hapis cezası verilmesini talep ederek mütalaasını açıkladı. Karar verilmesi beklenen duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

“Karar birçok istismar davasında emsal olmalı”
Duruşmanın ardından açıklamalarda bulunan Emre’nin avukatı Merve Uçanok, dava savcısının ağırlaştırılmış müebbet mütalaasının kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Kararın birçok istismar davasında emsal olmasını dilediklerini söyleyen avukat Uçanok, “çıkacak karar birçok çocuğumuza umut ışığı olsun” dedi.

Mütalaa yıllar sonra yüzümüzün gülmesine neden oldu
Emre’nin ablaları da yaptıkları açıklamada, Emre’nin en çok istediği şeyin sanık Tarhan’ın en ağır cezaya çarptırılması olduğunu belirterek, “Emre’nin vefatından sonra savcı beyin verdiği mütalaa ile yıllar sonra yüzümüz güldü. Bu kararın çıkacağına inanıyoruz. Emre için güneş doğacak” ifadelerine yer verdiler.

Yaşattıkları genci ölüme sürüklemişti, savcı ağırlaştırılmış müebbet istedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
Korku dolu anlar! Yeni görüntüler ortaya çıktıKorku dolu anlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır
En Çok Okunan Haberler
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Cadılar Bayramı partisine polis baskını!
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
Tepkilerden sonra bakın ne dedi! 'Sessizce...'
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
Bakan Kurum İzmir depreminin son bilançosunu açıkladı
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İlginizi Çekebilir
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
24 saatte gerçekleşecek mucizenin tarifi: 6 diş sarımsak...
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Kuşadası'nda 4.7 büyüklüğünde deprem!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Diğer Haberler
Enkazdan 65 saat sonra çıkarılmıştı! 3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri
3 yaşındaki minik Elif'in hastaneden ilk görüntüleri
İzmir'deki deprem anında yaşanan büyük korku kamerada
Korku dolu anlar! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Gözyaşları içerisinde izlediler! Yıkım sırasında 8'inci kattan kedi aşağıya atladı
Son dakika İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem (AFAD-Kandilli Rasathanesi son depremler)
İzmir'de 4.1 büyüklüğünde deprem!
Kahramanmaraş'ın Belediye Başkanı Hayrettin Güngör koronavirüse yakalandı
Büyükşehir belediye başkanı koronaya yakalandı
İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
İdil Şirin'in sağlık durumuyla ilgili Bakan Koca'dan açıklama
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.