Yaşayan en seksi kadın Emily Ratajkowski

İşte Emily Ratajkowski'nin bilinmeyen hayat hikayesi

Emily Ratajkowski

1 / 23 Emily Ratajkowski, kısa sürede kendine has güzelliği ve çekiciliği ile dünyanın en ünlü markalarının defilelerinin vazgeçilmez isimleri arasında olmaya başladı.

2 / 23 Babası İrlandalı olan 27 yaşındaki güzelin Alman, Yahudi ve Polonya’ya kadar uzanan kökleri var.

3 / 23 Londra’da doğan ve tam ismi Emily O’Hara Ratajkowski olan genç güzelin annesi ise bir profesör ve aynı zamanda yazar.

4 / 23 Ünlü olma merakı çocukluğuna dayanıyor Küçük yaşlarda oyuncu olmak isteyen Emily birkaç tiyatroda rol aldı ve 14 yaşında ise Ford Models ajansı ile ilk kontratını imzaladıktan sonra hayatı değişti.

5 / 23 Birçok ünlü marka ile çalıştı Ford Models ile kontratı bittikten sonra Forever 21 gibi dünyaca ünlü bir marka ile çalışmaya başlayan Emily asıl başarıyı Blurred Lines klibindeki rolünden sonra elde etti. K

6 / 23 Dünyanın en seksi 100 kadınından biri 2014 ve 2015 senesinde Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi 100 kadınından biri olarak seçildi.

7 / 23 Kendisi gerçek bir feminist Kadın haklarını sonuna kadar savunarak, kadın erkek eşitliği konusunda her zaman sesini duyuruyor. Bu konularda hassasiyetini ise kendisi gibi feminist olan annesi sayesinde edinmiş.

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