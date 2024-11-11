Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Bakan Yardımcısı Mumcu ile birlikte Özbekistan'da

İki kardeş ülkenin ilgili kurumlarının en üst düzeyde temsil edildiği toplantıda kültür ve sanat alanında önemli gündem maddeleri ele alındı.

Kültürel mirasın korunması, ortak kültürel projeler, sanatçı değişim programları, kültür endüstrilerinin desteklenmesi konularıyla birlikte önümüzdeki dönemde iki ülkenin ortak kültür-sanat etkinliklerinde işbirliği yapması konusu da gündeme geldi.