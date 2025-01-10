Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi: "Kültürel kimliği daha ileri taşımak adına önemli bir adım"

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürü Selim Terzi, Ankara Kent Konseyi Kültür Sanat Meclisi’nin düzenlediği AKS101 Çalıştayı’nın açılışına katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Terzi konuşmasında “Ankara’mızı dünya çapında bir kültür-sanat merkezi haline getirmek hepimizin ortak hedefi. AKS 101 Çalıştayı da, şehrimizin benzersiz kültürel kimliğini daha ileri taşımak adına önemli bir adım.” ifadelerini kullandı.

Teriz sözlerine şu şekilde devam etti:

“Her zaman vurguladığımız gibi; kültür ve sanat, yalnızca bireylerin estetik ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamakla kalmaz, aynı zamanda birleştirici gücüyle toplumsal dayanışmanın ve kalkınmanın anahtarıdır.”

"YENİ BİR IŞIK YAKMASINI TEMENNİ EDİYORUM"

Terzi ise sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Türkiye Kültür Yolu Festivali gibi, bu çalıştayın da Ankara’mızın kültür-sanat yolculuğuna yeni bir ışık yakmasını temenni ediyorum. Emeği geçenleri gönülden kutluyorum" dedi.