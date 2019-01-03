HABER

‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ ile eski Bursa günümüze taşınacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2019 16:34 | Son Güncelleme

BURSA’da Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi ile eski Bursa’nın otantik yaşamını günümüze taşıyor.

‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ ile eski Bursa günümüze taşınacak

Halil ÖZÇOBAN/BURSA, (DHA)- BURSA’da Osmangazi Belediyesi, ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesi ile eski Bursa’nın otantik yaşamını günümüze taşıyor.
Osmangazi Belediyesi, Hisar İçi'nin yaşayan bir tarih olarak korunup yaşatılması ve eski Bursa’nın ortaya çıkartılması için yürüttüğü ‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ projesini başarılı şekilde sürdürüyor. Bölgede ilk olarak 2014 yılında hayata geçirdiği Hisar Arkeopark Projesi ile çalışmalara başlayan Belediye, proje kapsamında kentin binlerce yıllık tarihini gün yüzüne çıkardı. Çalışmalardan dolayı büyük memnuniyet duyan Hisar Kaleiçi Turizm Kültür ve Dayanışma Derneği (HKTKDD) Başkanı Ahmet Aydın ve yönetim kurulu üyeleri, Belediye Başkanı Dündar’ı ziyaret ederek, çalışmalarından dolayı teşekkür etti.
‘BÖLGE BURSA İÇİN ÖNEMLİ’
Dernek Başkanı Aydın, çalışmaların bölgenin çehresini değiştirdiğini ifade ederek, "Bölgenin hak ettiği değere kavuşması için yürütülen sokak sağlıklaştırma ve zemin yenileme çalışmaları ile Arkeopark ve Filiboz Mescidi gibi yatırımlar, tarihi dokuyu ortaya çıkaran son derece başarılı çalışmalar. Bu bölgenin yeniden eski ihtişamlı günlerine dönmesi, Bursa’nın tarih ve kültür turizmi açısından da son derece önemli. Bölgenin ayağa kalkması, kültür ve inanç turizmi açısından büyük bir potansiyel olacaktır. Bursa'ya gelen yerli ve yabancı konuklar, sadece cami ve türbeleri değil, bu sayede Bursa'nın tarihi dokusunu yansıtan bir yaşam merkezini de gezip tanıma fırsatı bulmuş olacak. Tüm bunlar Başkanımız Mustafa Dündar’ın çalışmaları sayesinde gerçekleşiyor. Kendilerine çalışmalarında başarılar diliyor ve teşekkürlerimizi sunuyoruz" dedi.
Başkan Dündar da, Aydın ve yönetim kurulu üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, "Hisar tarihi şehir. Tüm dünya kentlerinde ‘eski şehir’ olarak tabir edilen noktalar var. En çok turist bu bölgelere gelir. Osmangazi Belediyesi olarak Bursa’nın ‘eski şehri’ olan Hisar bölgesini önemsiyoruz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ ile eski Bursa günümüze taşınacak‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ ile eski Bursa günümüze taşınacak‘Yaşayan Tarih Hisar İçi’ ile eski Bursa günümüze taşınacak

Bu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyorBu telefon modelini kullanıyorsanız yandınız! Tehlike saçıyor
Uysal: “Fayton sorununda Adalar Belediyesi’ne destek çıkacağız”Uysal: “Fayton sorununda Adalar Belediyesi’ne destek çıkacağız”
Prof. Dr. Sözen: Karadeniz'deki yunusların nesli tehlikedeProf. Dr. Sözen: Karadeniz'deki yunusların nesli tehlikede
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

İşte memur ve emeklinin 2019 zam oranları

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

2018 yılı enflasyon rakamı belli oldu!

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Milli Piyango İdaresi'nden 'sayıştay' iddialarına yanıt

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

Minibüsteki rezalete 5 yıl!

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Ceren Damar' cinayetinin hemen sonrası kamerada

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

'Seks yaparken ağlamadın, şimdi kapa çeneni'

İlginizi Çekebilir

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

Eşsiz güzelliklerle bezeli Malta ve keşfedilmeye değer yerleri

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

İstanbul için bir uyarı daha! Alarm verildi

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Her gün yenilenen Amazon Günün Fırsatlarını kaçırmayın!

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Cuma günü İstanbul'a kar geliyor! Donacağız

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Korkutarak köylerine binlerce turist çekiyorlar

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Aydın'daki cinayet zanlısı 53 ay sonra yakalandı!

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Antalya’da feci kaza: Karı-koca öldü, oğulları yaralı

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Telefonla konuşabilmek için cambazlık yapıyorlar

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Türkiye'nin en büyük kardan heykeli Cıbıltepe'de

Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Sözünün eriysen bu zamları düzelt!

Canlı yayında çok konuşulacak çağrı: Ey Erdoğan...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.