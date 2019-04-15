Yasemin Adar Balıkesir’in gururu oldu

Avrupa Şampiyonasında 76 kiloda rakibi Martina Kuenz’i mağlup ederek altın madalya kazanan Balıkesirli Milli Güreşçi Yasemin Adar, ayağının tozu ile Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz’ı ziyaret etti. Başkan Yılmaz şampiyon Adar’ı altın ile ödüllendirdi.

Romanya’da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonasında 76 kiloda rakibi Martina Kuent’i 6-1 mağlup ederek altın madalya kazanan Balıkesirli Milli Güreşçi Yasemin Adar, memleketi Balıkesir’e döndü. Yasemin Adar, şampiyonada kazandığı altın madalyayla 4’üncü kez üst üste Avrupa Şampiyonu olmayı başardı. Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek, Milli Güreşçi Yasemin Adar’ı karşılayarak, tebrik ettiler.

"Genlerimizde güreş var"

Yasemin Adar’ı öncü olarak kabul ettiklerini söyleyen Başkan Yılmaz, "Ben her zaman Balıkesir’in genlerinde güreşin var olduğunu söylüyordum. Yasemin kardeşim, şehrimizin öncü kadın güreşçisi ve 4 defa şampiyon olarak Türk Bayrağını Avrupa’da dalgalandırdı. İnşallah 2020’de de olimpiyatlarda dereceye girmiş birinci olmuş sporcu olarak görmek istiyoruz. Balıkesir’in gururu oldu kendisine teşekkür ediyoruz. Her zaman sporcularımızın yanındayız ve destekliyoruz" dedi.