HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. diger
  4. Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

Yasemin Adar Yiğit, ikinci kez dünya şampiyonu

14.09.2022 21:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Şampiyonası'nda Mısırlı rakibiyle yaptığı 76 kilo final karşılaşmasını 6-0 kazanan milli güreşçi, altın madalyanın sahibi oldu

Sırbistan'da yapılan Dünya Güreş Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda Türkiye'yi temsil eden Yasemin Adar Yiğit, altın madalya kazandı.

Başkent Belgrad'da gerçekleştirilen organizasyonun beşinci gününde Yasemin, finalde Mısırlı güreşçi Samar Hamza ile karşılaştı.

Stark Arena'daki günün son müsabakasında rakibini 6-0 mağlup eden milli güreşçi, kariyerindeki ikinci dünya şampiyonluğunu elde etti. Yasemin, Fransa'nın başkenti Paris'te 2017'de yapılan Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanmıştı.

Dünya şampiyonu tek Türk kadın güreşçi olan Yasemin, Belgrad'da ikinci turda Kazak Gulmaral Yerkebayeva'yı 10-0 teknik üstünlükle, çeyrek finalde Japon Yuka Kagami'yi 4-2, yarı finalde de Ekvadorlu Genesis Reasco Valdez'i 4-3 yenmişti.

- İlklerin güreşçisi

Yasemin Adar Yiğit, bu yıl Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de 5. Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Tokyo Olimpiyatları'nda üçüncülük kürsüsünde yer alan Yasemin, olimpiyatlarda madalya alan ilk Türk kadın güreşçi olarak tarihe geçmişti.

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Güreş Şampiyonası'nda beşinci gün sonunda 3 altın ve 3 bronz olmak üzere 6 madalyaya ulaştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya Güreş ŞampiyonasıDünya Güreş Şampiyonası
Okulda dansözlü eğlence gündem olmuştu! Müdürden flaş hamleOkulda dansözlü eğlence gündem olmuştu! Müdürden flaş hamle
Yüzlerce kez paylaşıldı! Ermeni rakibini...Yüzlerce kez paylaşıldı! Ermeni rakibini...
Anahtar Kelimeler:
Güreş

En Çok Okunan Haberler

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

Ucuz konut projesinde herkes onu merak ediyordu!

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Yatak sorusu şaşkına çevirdi! "Kocam cinsellik sırasında..."

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Geline şok! Salonun içine 'damattan hamileyim' diyerek girdi

Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj

Son günlerin en çok konuşulan iddiasıydı! Gündem yaratacak mesaj

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

"Bu görüntüleri verdiğimiz için üzgünüz" diyerek paylaştı! Yürek yakan anlar

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

SON DAKİKA | Cumhurbaşkanı Erdoğan öğrencilere "Müjde" diyerek duyurdu: Yurt ücretlerinde bu yıl da değişiklik yapılmayacak

İlginizi Çekebilir

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Yaşına kimseyi inandıramıyor! “Sadece tek bir şeyle gençleştim”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Kehaneti gündemde! “Tarih tekerrür eder, önceki Charles’lar...”

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi kadın parfümlerini keşfedin!

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Pes dedirtti! 100 kez bıçaklayıp karnından çocuğunu çaldı

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Ünlü yönetmenin ölümü herkesi sarsmıştı! Aslında ötenazi istemiş

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Dermatologlar kendi ciltleri için bu ürünleri kullanıyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.