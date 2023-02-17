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Dokuz Oğuz'un Tomris'i Yasemin Allen açtı ağzını yumdu gözünü! “Klavye kahramanları turbo modda”

17.02.2023 17:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dokuz Oğuz dizisi ile ekranlara geri dönen Yasemin Kay Allen, depremin ardından sosyal medya hesabından destek paylaşımda bulunan ünlüler arasında yer aldı. Güzel oyuncu en son açıklamasında, “Yas tutma konusunda 'gatekeeping' yapmayı bırakabilir miyiz lütfen?” diyerek sitem etti.

Dokuz Oğuz'un Tomris'i Yasemin Allen açtı ağzını yumdu gözünü! “Klavye kahramanları turbo modda”

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremin ardından tüm Türkiye harekete geçti. Deprem bölgesindeki vatandaşlara ünlü isimler de destek gösterdi. Bu isimler arasında yer alan, Fox Tv'nin yeni dizisi Dokuz Oğuz'da Albay Tomris Toprak karakterine hayat veren Yasemin Kay Allen sosyal medya hesabından yaptığı son açıklamada açtı ağzını yumdu gözünü.

YASEMİN

"GATEKEEPING YAPMAYI BIRAKABİLİR MİYİZ"

Yasemin Kay Allen paylaşımında "Yas tutma konusunda 'gatekeeping' yapmayı bırakabilir miyiz lütfen? Başkalarının hayatlarını yaşayış biçimleri sizi irite ediyorsa sosyal medya kullanıp başkalarının hayatlarını izlemeyin bütün gün, ne dersiniz? Herkes ülkenin içinde bulunduğu, yurttaşlarının içinde bulunduğu bu trajediden dağılmış vaziyette zaten." dedi.

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"KLAVYE KAHRAMANLARI TURBO MODDA"

Dokuz Oğuz dizisinin yıldızı güzel oyuncu açıklamasına şu cümleler ile devam etti: "En ufak şeyde bunu yapmasan mı yalnız bence bu doğru değil, bence bence bence... Klavye kahramanları turbo modda. Herkes bir anda sosyoloji/psikoloji uzmanı oldu ve ahkam keserek egosunu tatmin ediyor.

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Sorumlulardan sorulamayan hesabın ve toplumun içinde kalan hıncın tanınan insanları linç etme isteği olarak dönmesi de ayrı dert... Canım yanıyor. Herkes birbirini rahat bıraksın"

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