MAGAZİN

Yasemin Allen'dan ormanda cesur poz!

MAGAZİN HABERLERİ  | 01.08.2018 21:42 | Son Güncelleme

Yasemin Allen çekim yaptıkları ormanda ekip arkadaşlarının yakaladığı piton yılanını kucağına alarak sosyal medya hesabında paylaştı. Allen, '' Ormanda çekim yaparken sette sırf bu sebepten ötürü bulunan arkadaşlarımız vahşi bir piton yakaladı'' dedi.

Yasemin Allen'dan ormanda cesur poz!

Ünlü ve güzel oyuncu Yasemin Allen çekim için gittiği vahşi ormanda ekip arkadaşlarının piton yılanı yakaladılar. Allen'de ağzı kapatılan yılanı kucağına alarak sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

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''İŞİMİ ÇOK SEVİYORUM''

Yasemin Allen, ''Ormanda çekim yaparken sette sırf bu sebepten ötürü bulunan arkadaşlarımız vahşi bir piton yakaladı. Gün sonuna kadar tuttular, işimiz bittiğinde de bıraktılar tekrar. Arada ben de merhaba dedim. Ağzını kapatmışlardı.İşimi çok seviyorum.'' sözleri ile hesabından paylaştı. Takipçilerinden büyük beğeni ve yorum alan Allen cesur paylaşımı ile yine hayranlarından tam not aldı.


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