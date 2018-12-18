Yasemin Allen’e Amerika’dan tam not!

Yasemin Allen, Amerika’da ve dünyada 6 sezondur ilgiyle izlenen aksiyon dizisi ‘Strike Back’in ana oyuncu kadrosuna dahil oldu. 25 Ocak’ta Amerika’da yayına girecek dizinin ilk iki bölümünün ön gösterimi önceki gün Londra’da yapıldı.

Yasemin Allen'in performansı, The Crown'ın da yapım şirketi Left Bank Pictures ve dizinin dağıtımcısı HBO yöneticilerinden tam not aldı. Gösterimde Dilara Fındıkoglu'nun tasarımı bir takım elbise giyen Yasemin'in aldığı övgüler sonrası mutluluğu yüzüne yansıdı.

YASEMİN KİLİT ROLDE

Yasemin Allen’in gizemli ve tehlikeli rus ajanı Katrina Zarkova karakterine hayat verdiği ‘Strike Back’ eski bir SAS komandosu ile gizli haberalma servisinde yer alan bir görevlinin maceralarını konu alıyor. Allen’ın dahil olduğu yedinci sezonda, bir Rus bombardıman uçağı Güney Çin Denizi’ne düşünce ekip olayı araştırmaya gönderiliyor. Malezya polisiyle ortak çalışan ekibin yolu Allen’ın canlandırdığı kilit roldeki Katrina ile kesişiyor.

Yasemin Allen'in rol aldığı dizinin ilk fragmanı da yayınlandı. Dizi 25 Ocak'ta Amerika'da Cinemax kanalinda yayina girecek.

