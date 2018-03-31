Yasemin Allen'ın dekoltesi dikkat çekti

Tuvanam, Mercedes-Benz Fashion Week Istanbul AW 2018/19 kapsamında önceki akşam Zorlu PSM’de couture koleksiyonunu sundu.

Başmankenliğini Çağla Şıkel’in yaptığı defilede Didem Soydan ile birlikte 27 manken yer aldı. Defileye, Alara Koçibey-Paris Uzan, Ebru Akel, Derya Şensoy, Ferhan Şensoy, Songül Öden, Hazal Kaya, Yağmur Tanrısevsin, Merve Boluğur, Emina Jahovic, Jülide Ateş, Yasemin Allen, Şeyma Subaşı, Funda Arar, İpek Köse gibi iş, sanat ve cemiyet hayatından birçok davetli katıldı.

Defileye katılan ünlü isimler şıklıklarıyla podyumdaki mankenleri aratmadı. Yasemin Allen, derin göğüs ve sırt dekolteli elbisesiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başardı.

ŞEYMA SUBAŞI'NIN SELFIE ÇILGINLIĞI

Defilenin en renkli isimlerinden biri Şeyma Subaşı oldu. Elinden cep telefonunu düşürmeyen Subaşı, defile öncesi Songül Öden ve Hazal Kaya’nın aralarında bulunduğu arkadaş grubuyla bol bol selfie yaptı.