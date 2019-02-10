Yasemin Allen takipçisinin tacizine sessiz kalmadı! Küfürlü cevap

Oyuncunun bu tepkisi sosyal medyada hem cinsleri tarafından desteklendi.

Yasemin Kay Allen

İngiliz-Türk vatandaşı olan oyuncu Yasemin Kay Allen, sosyal medyada tacize sessiz kalmadı!

Allen, paylaştığı fotoğrafa taciz içerikli yorum yapan bir sosyal medya kullanıcısına küfür etti.

Çi, 46 Yok Olan ve Muhteşem Yüzyıl gibi projelerde rol olan Yasemin Kay Allen, Instagram hesabından siyah şapkalı bir fotoğrafını paylaştı.

Bir takipçisinin "Aşkım kendini kovboy zannediyorsun. Allah'ın izniyle ben tek ayak üstünde at dört nal ile giderim" yorumunu yapınca Yasemin Allen çileden çıktı.