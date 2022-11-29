MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Yasemin Allen ve Kubilay Aka başrolde! 9 Oğuz dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

Yasemin Allen ve Kubilay Aka başrolde! 9 Oğuz dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

29.11.2022 17:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox Tv'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan 9 Oğuz projesi hakkında araştırmalar hız kazandı. Yasemin Allen ve Kubilay Aka'nın başrolde olduğu dizi için çalışmalar devam ediyor. Peki, Dokuz Oğuz dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne? 9 Oğuz oyuncu kadrosunda kimler var? İşte yeni dizi hakkında tüm merak edilenler..

Yasemin Allen ve Kubilay Aka başrolde! 9 Oğuz dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

Fox TV’nin yeni dizisi 9 Oğuz’un setinden yapılan paylaşımlar dizi için olan merakı artırdı. Kubilay Aka ve Yasemin Allen’ı bir araya getiren dizinin çekimleri Eskişehir’de başladı. Asker dizisi olarak ön plana çıkan 9 Oğuz’da Kubilay Aka, lakabı “Karanlık” olan yüzbaşıyı canlandıracak. Yasemin Allen ise ‘Tomris Albay’ olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki, 9 Oğuz dizisi ne zaman başlayacak?

9 OĞUZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox Tv'de ekrana gelecek olan 9 Oğuz dizisinin çekimleri Eskişehir’de başladı. Dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağına dair ise resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NE?

Fox TV’nin uzun süre milyonları ekrana taşıyan Savaşçı dizisinin bir benzeri için adımlar atması sonucunda ortaya çıkan 9 Oğuz’da, Savaşçı dizisinin senaristi Süleyman Çobanoğlu tarafından kaleme alınıyor. 9 Oğuz bir asker dizisi olarak ön plana çıkıyor.

9 oğuz 1

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLER?

9 Oğuz’da Kubilay Aka, lakabı “Karanlık” olan yüzbaşıya hayat verecek. Yasemin Allen ise ‘Tomris Albay’ olarak izleyici karşısına çıkacak.

Usta oyuncu Tuncer Salman da dizinin kötü adamını oynayacak. Ayrıca, Dağhan Külegeç, Deniz Işın, Serhan Onat ve Hakan Boyav gibi isimler de 9 Oğuz isimli yeni dizinin oyuncu kadrosunda rol alıyor

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bir dizi daha ekrana veda ediyor! Yazgı reytinglere yenildiBir dizi daha ekrana veda ediyor! Yazgı reytinglere yenildi
Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"Zina sorusuna önce anlam veremedi! "Pislik"
Sanat dünyasının acı kaybı! 'Nayn Davut' sözüyle unutulmaz olmuştuSanat dünyasının acı kaybı! 'Nayn Davut' sözüyle unutulmaz olmuştu
Anahtar Kelimeler:
Kubilay Aka Yasemin Allen Oyuncu ele

En Çok Okunan Haberler

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

İşçi ve işverenin masaya oturacağı rakamlar belli oldu!

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

Dünya Kupası'nı kimin kazanacağını açıkladı! Maçtan fotoğraf bile paylaştı...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

'Yüzde 99.9' diyerek açıkladı! Aday...

"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...

"İç çamaşırı giymedim" deyip kapatmaya çalışınca...

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

Nihat Doğan'ın Bahar Candan'ın annesi ile kuliste ilişki yaşadığı iddia edilmişti! Bomba gelişme...

Bahçeli'den gündem yaratacak kara harekatı açıklaması! 'Alayı silindir gibi biçilmelidir'

Bahçeli'den gündem yaratacak kara harekatı açıklaması! 'Alayı silindir gibi biçilmelidir'

İlginizi Çekebilir

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Doğal afrodizyak! Yarım çay kaşığı taş gibi yapıyor

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Tatilini avantajlarla planlamak isteyenler...

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Havalar iyice soğumadan, indirimler sona ermeden mutlaka bir çift edinin!

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Zor kararlar almanın zamanı geldi! Sonuçları...

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Belirtilerine karşı dikkatli olun: Milyonlarca çocuk ölebilir

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Zamlardan sonra herkes bunu yapıyor! Maliyeti çok düşürüyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.