Yasemin Allen ve Kubilay Aka başrolde! 9 Oğuz dizisi ne zaman başlayacak, konusu ne?

Fox TV’nin yeni dizisi 9 Oğuz’un setinden yapılan paylaşımlar dizi için olan merakı artırdı. Kubilay Aka ve Yasemin Allen’ı bir araya getiren dizinin çekimleri Eskişehir’de başladı. Asker dizisi olarak ön plana çıkan 9 Oğuz’da Kubilay Aka, lakabı “Karanlık” olan yüzbaşıyı canlandıracak. Yasemin Allen ise ‘Tomris Albay’ olarak izleyici karşısına çıkacak. Peki, 9 Oğuz dizisi ne zaman başlayacak?

9 OĞUZ DİZİSİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fox Tv'de ekrana gelecek olan 9 Oğuz dizisinin çekimleri Eskişehir’de başladı. Dizinin ne zaman yayın hayatına başlayacağına dair ise resmi bir açıklama gelmedi. Konu hakkında güncel bir açıklama gelir gelmez haberimizin içerisine eklenecektir.

DOKUZ OĞUZ DİZİSİ KONUSU NE?

Fox TV’nin uzun süre milyonları ekrana taşıyan Savaşçı dizisinin bir benzeri için adımlar atması sonucunda ortaya çıkan 9 Oğuz’da, Savaşçı dizisinin senaristi Süleyman Çobanoğlu tarafından kaleme alınıyor. 9 Oğuz bir asker dizisi olarak ön plana çıkıyor.

DOKUZ OĞUZ OYUNCULARI KİMLER?

9 Oğuz’da Kubilay Aka, lakabı “Karanlık” olan yüzbaşıya hayat verecek. Yasemin Allen ise ‘Tomris Albay’ olarak izleyici karşısına çıkacak.

Usta oyuncu Tuncer Salman da dizinin kötü adamını oynayacak. Ayrıca, Dağhan Külegeç, Deniz Işın, Serhan Onat ve Hakan Boyav gibi isimler de 9 Oğuz isimli yeni dizinin oyuncu kadrosunda rol alıyor



