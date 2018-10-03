Yasemin Baydar ve Birol Demir’in eserleri Avrupa’nın üç başkentinde sanatseverlerle buluşuyor

İSTANBUL (AA) - Brüksel, Viyana ve Belgrad’da eş zamanlı açılan üç ayrı sergide :mentalKLINIK sanatçı ikilisi Yasemin Baydar ve Birol Demir’in eserleri sanatseverlerin beğenisine sunuluyor.

Deneysel bir yaklaşımla sürükleyici yerleştirmeler ve heykeller üretmek için 1998 yılında :mentalKLINIK’i kuran sanatçılar Baydar ve Demir'in farklı malzeme ve formları birlikte kullandıkları eserleri; tezatlar, paradokslar ve kara mizah içeriyor.

Brüksel'de Jerome Sans küratörlüğünde La Patinoire Royale / Galerie Valerie Bach’ta açılan :mentalKLINIK’in ilk kişisel sergisi 8 Aralık’a kadar sanatseverleri ağırlayacak.

Yaşanılan dünyayı sorgulayan işlerden oluşan ikilinin külliyatında yer alan, kimlik, tarih ve hafıza temalarından sakınan eserler, zamana dayalı enstalasyonlardan, heykel ve nesnelere dayanan kategorizasyona karşı gelen farklı yapıtlardan oluşuyor.

Belgrad'da Yasmina Reggad küratörlüğünde gerçekleşen "Catastrophically Gorgeous" sergisinde ise sanatçıların hiper tüketim tarafından tetiklenen ve hiper nesneler tarafından yönetilen bir dünyanın geleceğine dair spekülatif bir yaklaşım sunduğu eserler bulunuyor.

Eugster Gallery’de kapılarını açan sergi 1 Aralık tarihine kadar açık kalacak.

Viyana Krinzinger Projekte’teki "Thirtieth Year" karma sergisinde :mentalKLINIK’in yanı sıra Monica Bonvincini, Mircea Cantor, Leandro Erlich, Gregor Hildebrandt ve Mika Rottenberg gibi isimler de yer alıyor.

Küratörlüğünü Jerome Sans’ın üstlendiği sergi 25 Ekim’e kadar devam edecek

