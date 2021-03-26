Yasemin Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yasemin Bozkurt biyografisi...

İş hayatına 1977 yılında başlayan ve bir dönemin tanınmış sunucularından olan Yasemin Bozkurt bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Vatandaşlar Yasemin Bozkurt'un hayatını araştırmaya koyuldu. Peki CINE 5, TGRT ve Kanal D gibi pek çok kanalda program sunan Yasemin Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında?

YASEMİN BOZKURT KİMDİR?

62 yaşında olan ve 1959 senesinde subay bir baba Turhan Ünver ile ev kadını olan annesi Habibe Hanım'ın ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Yasemin Bozkurt'un, kendisinden küçük Tufan, Tülin ve Tevfik isimlerinde 3 kardeşi vardır. Beşiktaş Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1977 senesinde o dönemin en yüksek tirajlı dergisi Hey'de stajyer olarak işe başlamıştır. İlk röportajını o dönemin yıldızlarından Semiha Yankı ile gerçekleştirmiş. 18 yaşında 1977 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İşletme Bölümünde okumaya başlamıştır. Günaydın Gazetesi'nde çalışan eski gazeteci Ünsal Bozkurt ile 1977 senesinde evlenmiştir ve Dağhan isminde bir çocuğu olmuştur. Ardından 1984 doğumlu Yiğit adında bir oğlu daha olmuştur.