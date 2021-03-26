Yasemin Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte Yasemin Bozkurt biyografisi...

İş hayatına 1977 yılında başlayan ve bir dönemin tanınmış sunucularından olan Yasemin Bozkurt bugün Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programının konuğu oluyor. Vatandaşlar Yasemin Bozkurt'un hayatını araştırmaya koyuldu. Peki CINE 5, TGRT ve Kanal D gibi pek çok kanalda program sunan Yasemin Bozkurt kimdir, nereli ve kaç yaşında?
62 yaşında olan ve 1959 senesinde subay bir baba Turhan Ünver ile ev kadını olan annesi Habibe Hanım'ın ilk çocuğu olarak Ankara'da dünyaya gelen Yasemin Bozkurt'un, kendisinden küçük Tufan, Tülin ve Tevfik isimlerinde 3 kardeşi vardır. Beşiktaş Kız Lisesi'nden mezun olduktan sonra 1977 senesinde o dönemin en yüksek tirajlı dergisi Hey'de stajyer olarak işe başlamıştır. İlk röportajını o dönemin yıldızlarından Semiha Yankı ile gerçekleştirmiş. 18 yaşında 1977 senesinde İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nin İşletme Bölümünde okumaya başlamıştır. Günaydın Gazetesi'nde çalışan eski gazeteci Ünsal Bozkurt ile 1977 senesinde evlenmiştir ve Dağhan isminde bir çocuğu olmuştur. Ardından 1984 doğumlu Yiğit adında bir oğlu daha olmuştur.
1988 senesinde Dublin'de yapılan Eurovision şarkı yarışmasına Güneş Gazetesi muhabiri olarak gitmiştir. Kadının Penceresi, Politika Penceresi, Yaseminin Penceresi isimli programlarla adını duyurmayı başarmıştır. Yasemin Bozkurt, 2011 senesinde Cine 5 ekranlarında "Yasemin Bozkurt'la Buluşma Noktası" programını sunmaya başlamıştır. CINE5 ekranlarında "Bir Demet Yasemin" programını hazırlayıp sunuculuğunu üstlenmiştir. 2003 senesinde, TGRT'de yaptığı "Kadının Sesi" isimli programının içine evlilik köşesini koydu. Sonra 2005 senesinde Kanal D'ye geçtiğinde yine orada devam etti. Flash TV'de Esra Erol'un sunduğu Dest-i İzdivaç programı Yasemin Bozkurt sunmayı sürdürdü. Yasemin Bozkurt, Temmuz 2013 tarihinde ticarete atılarak Çeşme Alaçatı'da "Yasemin Alaçatı" isimli bir butik otel açtı. Otelin yönetimini ise Amerika'da turizm eğitimi almış olan, kurumsal tecrübesi bulunan oğlu Yiğit Bozkurt'a bıraktı.
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