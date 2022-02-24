MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Yasemin Özilhan krem önerdi! 45 bin TL'lik kreme "Dalga mı geçiyorsun?" tepkisi

Yasemin Özilhan krem önerdi! 45 bin TL'lik kreme "Dalga mı geçiyorsun?" tepkisi

24.02.2022 07:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisiyle yıldızı parlayan Yasemin Özilhan oyunculuğu bıraktıktan sonra lüks yaşantısıyla sık sık gündeme geliyor. Yasemin Özilhan son olarak, takipçilerine 45 bin TL değerindeki bakım kremini önerince sosyal medyada tepki çekti. Yasemin Özilhan krem paylaşımıyla gündemin baş köşesinde yerini aldı.

Yasemin Özilhan krem önerdi! 45 bin TL'lik kreme "Dalga mı geçiyorsun?" tepkisi

İzzet Özilhan ile evlenen ve oyunculuğu bırakan Yasemin Özilhan yaptığı paylaşımlarla dikkat çekiyor. Yasemin Özilhan krem önerince sosyal medyanın gündemine girdi. Doktorlar dizisindeki rolüyle tanınan ünlü isim geçtiğimiz aylarda da kilosu 760 TL olan pikan cevizini kullanarak bir atıştırmalık yapmıştı.

1,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif şekilde kullanan Yasemin Özilhan, kıyafetlerini ve bakım ürünlerini de sık sık paylaşıyor. Ünlü isim önceki gün de Instagram hesabından cilt bakımı için kullandığı kremleri önerdi.

TEPKİ YAĞDI

Özilhan'ın önerdiği bakım ürünün fiyatının 45 bin TL olması sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekti.

Yasemin Özilhan krem önerisiyle "Dalga mı geçiyorsun?", "İnsanlar ne durumda bilmiyor musun?" yorumlarında bulundu.

Yasemin Sakallıoğlu ise bu haberi görünce "Bu krem hasta mı bakıyor? Bu fiyata sadece yüze bakmaz" yorumunda bulundu.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İtirafı sonrası herkes onu merak etti! İşte Yıldız Asyalı'nın son haliİtirafı sonrası herkes onu merak etti! İşte Yıldız Asyalı'nın son hali
Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildiTatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi
Eski eşi ve oğlundan şok cevap! "Kötü olmayı kendi seçti"Eski eşi ve oğlundan şok cevap! "Kötü olmayı kendi seçti"
Anahtar Kelimeler:
Yasemin Özilhan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 6 yorum
Koca da cukka sağlam fiyatına bakmıyordur bile..Bunları takip edende suç
bu kadın estetikten sonra çok çirkin oldu. eski hali süperdi
bir çok insan bile ne durumda olduğunu bilmezken bu hanımefendi mi bilsin halimizi

En Çok Okunan Haberler

Tarihi an! Putin emri verdi, Rus işgali başladı

Tarihi an! Putin emri verdi, Rus işgali başladı

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni sezondaki hocası belli oldu!

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

ABD'den bir yaptırım kararı daha! Biden açıkladı

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

Tüm kısıtlamaları kaldırdılar! Amaç herkesin koronavirüse yakalanması

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Survivor'da sürpriz eleme! İddialı yarışmacı veda etti

Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi

Tatlıses'e büyük şok! Kazandığı milyonluk ihale iptal edildi

İlginizi Çekebilir

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Güzellik kraliçesiydi! Estetik ameliyatla tamamen değişti

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Rihanna'nın 300.000 liralık dudak uçuklatan montunun alternatifleri

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Eski sevgilisinin yeni kız arkadaşı bakın kim çıktı

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Sarımsakla sütün çözemeyeceği sorun yok! Etkisi inanılmaz

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.