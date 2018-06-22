MAGAZİN

Yasemin Özilhan ailesiyle sezonu açtı!

MAGAZİN HABERLERİ  | 22.06.2018 09:12 | Son Güncelleme

Özilhan çifti tatil sezonunu Göcek'te açtı...

Anadolu Group'un veliahtı İzzet Özilhan ile Yasemin Ergene Temmuz 2011’de nikah masasına oturmuş, kızları; Emine Şubat 2012’de, Ela Nisan 2013’te dünyaya gelmişti.

Özilhan ailesi sezonu açtı... Kusursuz Yasemin!

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Çift çocukları ile birlikte geçtiğimiz günlerde sezonu açtı.Göcek’te teknelerinde tatil yaptılar...
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Evlendikten sonra oyunculuğu bırakan, tüm tekliflere rağmen ekrana dönmeyen 33 yaşındaki Yasemin Özilhan kızları ve eşi ile yüzdü.
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Yasemin Özilhan kusursuz fiziği ile dikkat çekti.
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Aile, seçimde oy kullanmak için İstanbul’a dönecek.
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Yasemin Özilhan İzzet ÖZilhan

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