Yasemin Özilhan deri mini etekli sokak tarzıyla göz kamaştırdı! "Yine yakıyorsun..."

Herkes tarafından sevilen ve beğenilen güzel oyuncu Yasemin Özilhan, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak deri mini eteğiyle pozlarını sergileyen güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

DERİ MİNİ ETEĞİYLE MEST ETTİ

Her paylaşımıyla ayrı olay yaratan, kıyafetleri ve kombinleriyle dikkat çeken güzel oyuncu Yasemin Özilhan, son olarak sokak tarzıyla göz kamaştırdı.

Deri mini eteğiyle sokakta pozlar veren güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

Fiziğinin güzelliğiyle adeta herkesi mest eden Yasemin Özilhan'a bazı takipçileri, "Yine yakıyorsun ortalığı" tarzında yorumlarda bulundu.



