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Yasemin Özilhan deri mini etekli sokak tarzıyla göz kamaştırdı! "Yine yakıyorsun..."

09.06.2022 16:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela karakteriyle milyonlar tarafından tanınan güzel oyuncu Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla yürek hoplatmaya devam ediyor. Nefes kesen güzelliği ve fiziğiyle dikkat çeken güzel oyuncu, son olarak deri mini eteğiyle çarpıcı pozlar verdi. Özilhan'ın cesur pozlarına beğeni ve yorum yağdı.

Yasemin Özilhan deri mini etekli sokak tarzıyla göz kamaştırdı! "Yine yakıyorsun..."

Herkes tarafından sevilen ve beğenilen güzel oyuncu Yasemin Özilhan, Instagram hesabından özel hayatıyla ilgili paylaşımlarıyla göz kamaştırmaya devam ediyor. Son olarak deri mini eteğiyle pozlarını sergileyen güzel oyuncu, beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

DERİ MİNİ ETEĞİYLE MEST ETTİ

Her paylaşımıyla ayrı olay yaratan, kıyafetleri ve kombinleriyle dikkat çeken güzel oyuncu Yasemin Özilhan, son olarak sokak tarzıyla göz kamaştırdı.

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Deri mini eteğiyle sokakta pozlar veren güzel oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.

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Fiziğinin güzelliğiyle adeta herkesi mest eden Yasemin Özilhan'a bazı takipçileri, "Yine yakıyorsun ortalığı" tarzında yorumlarda bulundu.

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Yasemin Özilhan Instagram
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