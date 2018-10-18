Yasemin Özilhan: Erkek çocuk istiyorum

Spor giyim mağazasına uğrayan Özilhan, çıkışta gazetecilerle konuştu. Bir giyim markasıyla anlaşmasının sonlandığını belirten Özilhan; “Çocuklarla ilgileniyorum şimdilik. Oyunculuk düşünmüyorum. Yaparsam modayla ilgili bir şeyler yapabilirim” dedi.

Öte yandan iki kızından sonra bir de erkek çocuk dünyaya getirmek isteyip istemediği sorulan sosyetik güzel; “Düşünüyoruz. Erkek diye bir şey yok aslında. Erkek olursa tabii ki iyi olur. Ben evlendiğim andan itibaren erkek çocuk istiyordum. Ama şu an kızlarımdan sonra bir tane daha kız olabilir, benim için sorun yok” cevabını verdi. Aynı zamanda mutfakta tatlılarda başarılı olduğunu dile getiren Özilhan; “Kek güzel yaparım. Yaprak sarması da yaptım. Brownie, kıymalı makarna ve menemen güzel yaparım” diyerek röportajı bitirdi.



