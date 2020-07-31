Yasemin Özilhan eşine poz verdi

Habertürk'ten Hakan Yağcı'nın haberine göre; Geçtiğimiz haftalarda sosyal medya yüzünden evliliklerininde kara bulutlar dolaşan Yasemin - İzzet Özilhan çifti, aralarındaki buzları erittikten sonra Marmaris'te soluğu aldı.

Bozburun Akvaryum Koyu'nda lüks teknelerinde görüntülenen çiftin keyfi de bir hayli yerindeydi.

Sosyetik güzel gün boyu video çekti ve eşine poz verdi.

İkili, daha sonra ise fotoğrafları kontrol ederken objektiflere böyle yansıdı.

Çifte, Emine ve Tuncay Özilhan da eşlik etti.

Yasemin Özilhan, eşi İzzet Özilhan'ın Ezgi Öcel isimli mankenin fotoğraflarını beğenmesinden sonra, eşini sosyal medya hesaplarından silmişti.

Özilhan'ın bu hamlesi 'ayrıldılar mı?' sorusuna da beraberinde getirmişti.

Ancak Yasemin Özilhan, eşini takip etmeye başlayarak, krizin kısa sürdüğünün mesajını vermişti.

İşte ünlü çiftin tatillerinden objektiflere yansıyan diğer fotoğraflar...



