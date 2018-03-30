Yasemin Özilhan'ın inanılmaz değişimi

Aşk Oyunu dizisinde Ekin, Doktorlar dizisinde de Ela rolüyle hafızalarımıza kazınan Yasemin Ergene Özilhan, İzzet Özilhan'la evlendi. Çocuk sahibi oldu ve oyunculuğu bıraktı.

Bu değişime şaşırmamak ne mümkün!

1 / 19 Daha 15 yaşındayken katıldığı Gaye Sökmen Ajans Elite Model Look yarışmasında son 10 finalist arasında kalmayı başarmıştı Yasemin.

2 / 19 Fakat biz onu 17 yaşındayken, yani 2002 yılında Koçum Benim dizisiyle ekranlarda gördük!

3 / 19 Ardından 2003 yılı, Vizontele Tuuba! İlk kez sinema filminde oynadı, oyunculuğunu usta yönetmenler ve oyuncularla pişirmeye başladı!

4 / 19 2004'de ise Sibel rolüyle Çocuğun Var Derdin Var'da izledik. Fakat daha henüz yıldızı parlamamıştı Yasemin Ergene'nin...

5 / 19 Ve 2005 yılı; Aşk Oyunu dizisi! Herkesi ekranlara kitlemişlerdi. Ve tabii ki adını da duyurmayı başarmıştı! Başrol oyuncusu olmuştu artık!

6 / 19 Asıl çıkışını ise herkesin bildiği üzere 2006 yılında Doktorlar dizisiyle yaptı.

7 / 19 3 yıl Doktorlar dizisinde başrol oynadı ardından dizi final yapınca hiç ara vermedi Yasemin Ergene. 2008 yılında Babam Adam Olacak ile ekranlara jet hızıyla dönüş yaptı. Adını duyurmuş, yıldızını parlatmış ve zirveye koşarak tırmanıyordu ki... Evlendi.

8 / 19 Evet, Anadolu Grubu'nunun veliahtlarından biriyle hem de; İzzet Özilhan'la! Onun için artık bambaşka bir dünya aralanmıştı... 10 Ocak 2010 tarihinde yaptığı basın açıklamasıyla sürpriz bir şekilde oyunculuğu bıraktığını duyurdu.

9 / 19 Tam da bu dönemde başladı değişmeye Yasemin Ergene Özilhan. Önce kaşlarından başladı değişikliklere.

10 / 19 Alıştığımız ince kaşlarının yerini artık daha şekilli kalın kaşlar almıştı. Ve ince dudaklar yavaş yavaş şişmeye başlamıştı.

11 / 19 Hatta biraz daha fazla! Bambaşka bir kadına dönüşüyordu resmen!

12 / 19 Bu yuvarlak yüze sahip olan kadının yerini,

13 / 19 Daha kemikli bir yüze sahip kadın almıştı. Botokslar da vazgeçilmezi oldu.

14 / 19 Hollywood yanağını da söylemezsek olmaz!

15 / 19 Ve o oyunculuktan cemiyet hayatına girmişti artık! Pahalı kıyafetler ve lüks bir yaşam onu moda ikonu yapmış ve dolayısıyla cemiyet hayatına da sokmuştu.

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