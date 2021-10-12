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Yasemin Özilhan'ın rüzgarla imtihanı

12.10.2021 17:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş insanı İzzet Özilhan ile evlenmesiyle ekranlara veda eden Yasemin Özilhan, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan isimler arasında. Yaptığı paylaşımlarla sık sık adından söz ettiren sosyetik güzel, son olarak deniz kenarında verdiği pozlarla dikkat çekti.

Yasemin Özilhan'ın rüzgarla imtihanı

Tarzı ve paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiren Yasemin Özilhan, sosyal medya paylaşımlarıyla gündeme gelmeye devam ediyor. Emine ve Ela adında iki kız çocuğu olan sosyetik güzel, son olarak deniz kenarında verdiği pozları takipçilerinin beğenisine sundu.

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Kuvvetli rüzgar nedeniyle saçları uçuşan 36 yaşındaki Özilhan, paylaşımına; "Rüzgarla imtihanım" notunu düştü.

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‘Doktorlar’ dizisinde canlandırdığı ‘Ela’ karakteri ile tanınan ve anne olduktan sonra oyunculuğu bırakan ünlü ismin fotoğraflarına binlerce beğeni ve yorum geldi.

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